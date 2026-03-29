Siniestro vial en Sierras Bayas: un joven cayó de su moto y resultó herido

Un siniestro vial se registró en avenida Roque Sáenz Peña al 3100, en la localidad de Sierras Bayas, y tuvo como saldo un joven hospitalizado.

Según se informó, personal policial acudió al lugar tras un llamado y constató que un motociclista había caído sobre la cinta asfáltica. Al arribo, el joven —de 21 años— se encontraba consciente y refirió haber perdido el control del rodado a raíz del agua acumulada y la intensa lluvia.

En el lugar se hizo presente una ambulancia que trasladó al motociclista al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”. Posteriormente, desde el nosocomio se informó que se encuentra fuera de peligro, aunque permanece internado en observación.

Debido a las condiciones climáticas, el rodado fue retirado de la calzada y trasladado a la dependencia policial. Interviene la Subcomisaría de Sierras Bayas. El hecho fue caratulado como “lesiones culposas” (artículo 89) e interviene la UFIJ N°4 del Departamento Judicial de Azul con sede en Olavarría.