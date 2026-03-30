Situación en Recalde tras el temporal: el agua escurrió en el casco urbano pero persisten cortes en los accesos

La localidad de Recalde registró una mejoría en su planta urbana este lunes luego de que las abundantes precipitaciones del domingo provocaran anegamientos generales. Un vecino de la zona describió la evolución climática señalando que fue «una sorpresa que se ha escurrido toda el agua anoche en su totalidad». El poblador calificó la jornada previa como «terrible» debido a que cayeron «doscientos milímetros o más de doscientos milímetros en cinco horas», un fenómeno que no dio abasto a los sistemas de drenaje y dejó todas las calles afectadas.

A pesar de la normalización dentro del pueblo, los accesos rurales presentan complicaciones severas por daños estructurales y desbordes. El vecino aclaró que, si bien el casco urbano no está anegado, se encuentra «cortado y muy complicado es la bajada al puente Blanca Grande y el desborde del arroyo del brancén». Asimismo, detalló que se produjo el desmoronamiento de una alcantarilla «entre el puente del bransen y recalde, a la altura del establecimiento el palenque», lo que dificulta la comunicación terrestre en ese sector.

Las tareas para restablecer la transitabilidad cuentan con la intervención de personal de la delegación municipal y equipos enviados desde Olavarría. El vecino destacó que, gracias a la llegada de una retroexcavadora, «se pudo hacer algún corte como para evacuar el agua rápidamente». No obstante, advirtió que la zona de la bajada de la ruta 226, tanto hacia Espigas como hacia Recalde, presenta «mucha agua profunda», por lo que se mantiene la vigilancia sobre el estado de los caminos ante la posibilidad de nuevas lluvia