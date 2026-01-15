«Solo a través de Vecinos en Red se recibieron más de 150 alertas o denuncias sobre incendios»

El Municipio de Olavarría reitera la comunidad el pedido de no iniciar fuego para quemar pastizales, dado que son los principales motivos de los numerosos incendios que durante las últimas semanas se han registrado en distintos puntos de todo el Partido, ocasionando severas consecuencias.

Un dato que permite tomar dimensión de la situación es que en las dos primeras semanas del corriente año se recibieron solo a través de Vecinos en Red más de 150 alertas o denuncias sobre incendios. En la mayoría de los casos, vale destacar, el reporte incluyó fotos o videos, lo que permite conocer las particularidades del evento y en función de ello informar con precisión a bomberos o servicios de emergencia.

Es por ello que se aconseja a la comunidad sumarse a la red de protección ciudadana que integran más de 10 mil olavarrienses. Incorporarse es muy fácil, deberán únicamente enviar un mensaje a través de WhatsApp al 2284 544817 y a partir de ese momento serán guiados por un operador.

Vecinos en Red se ha consolidado como la vía de comunicación más elegida por vecinos y vecinas para comunicar emergencias o eventos de diversa índole. Tal es así que desde el inicio de la actual gestión municipal, con una impronta apuntada precisamente a que cada vez sean más las personas que la integran, se ha podido duplicar las cantidad de olavarrienses que la componen, llegando a ser actualmente más de 10.700.

Durante el 2025 a través de esta vía se recibieron 13.140 reportes ciudadanos, lo que arroja un promedio de 36 denuncias diarias. En lo que va del 2026 esa media de alertas trepó a 50 denuncias diarias.