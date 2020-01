“Sospechan” que la gestión Vidal “falseó datos” en materia de salud

Lo dijo el Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Entrevista de Marien Chaluf

(Por Marien Chaluf, de la redacción de DIB).- Fue el último ministro de Salud de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y ahora el elegido por Axel Kicillof para estar al frente de la cartera bonaerense. A un mes del inicio de su gestión, Daniel Gollan realizó un duro diagnóstico sobre la “herencia” sanitaria en la provincia.

En medio del brote de sarampión y de la multiplicación de casos de sífilis, apuntó contra la gestión de María Eugenia Vidal, y dijo que se investiga si se falsearon datos en reportes y registros.

En una entrevista con DIB, sostuvo que “faltan profesionales” en todos los centros de atención, y reconoció que la incorporación será paulatina por la situación de crisis y emergencia. Su posición acerca de la legalización de la marihuana y el autocultivo para el cannabis medicinal.

Usted habló de grandes deudas con proveedores. En este primer mes de gestión, ¿pudieron afrontar los pagos?

Nos hemos reunido con todos los proveedores y estamos logrando levantar los servicios que estaban caídos por falta de pago, mientras rediseñamos el pago de lo adeudado. Algunos proveedores y prestadores no cobraban desde mayo. En el Ministerio encontramos una deuda de $ 6.000 millones y en el IOMA de más de $ 6.500 millones. Además, el Incluir Salud, que es un programa nacional, también tiene una gran deuda con prestadores que alcanza los 1.800 millones de pesos. En global, entre IOMA, el Ministerio e Incluir Salud son unos $ 14.000 millones de deuda, en medio de una situación financiera muy comprometida.

Estamos ante un brote de sarampión con la mayoría de los casos en la provincia. ¿Qué se podría haber hecho y no se hizo para frenarlo?

Vacunar rápidamente a todos los chicos de 6 a 11 meses, que no se hizo porque no había dosis. Pero al mismo tiempo encontramos en nuestro depósito de Melchor Romero unas 162 mil vacunas para desechar, vencidas, sin cadena de frío. Se fracasó en toda la línea. Tenemos la fuerte sospecha de que se falsearon estadísticas y de que se ocultó información. Hace más de dos años en la provincia se empezó a negar a los trabajadores que estaban en el área de estadísticas de los municipios o de las regiones sanitarias los datos de los niveles superiores. Esto es extraño porque en epidemiología se necesita constantemente cotejar datos. Esas cosas se hacen cuando se quiere manipular, falsear la información. Mandaron una estadística que afirmaba que la cobertura de la Triple Viral era de 99,4%. Si esto fuera así, cómo puede haber sarampión entonces en el grupo etario que tiene que estar vacunado. Además, ni en los países más desarrollados existe ese nivel de cobertura, y todo eso en medio de las denuncias por faltante de vacunas. Los datos no cierran.

¿Cómo pueden conocerse entonces los “números reales”?

Vamos a iniciar una investigación con los municipios y las regiones sanitarias. Tenemos que revisar muchas cuestiones que nos generan fuerte sospecha con respecto a cómo se manejaron los datos. Por ejemplo, mientras el exsecretario de Salud (Adolfo Rubinstein) hablaba de récord de controles de embarazo, uno veía que la sífilis congénita aumentaba en un 500%, cuando en el marco de esos controles se hace la prueba VDRL para el diagnóstico de la enfermedad. La sífilis aumentó en un 400%, es récord, y eso tiene que ver con que no había preservativos, con que se desarmó el ESI (programa de Educación Sexual Integral) y con que se desintegraron todos los equipos de acción territorial. Acá no hay casualidades, hay causalidades. No compraban preservativos. Todo fue a menos.

El ministro González García dijo que se producirá Misoprostol en los laboratorios públicos. ¿La provincia puede avanzar en ese sentido?

Tenemos dos posibilidades: podemos hacer un convenio con el laboratorio de Santa Fe, que ya va a estar produciendo Misoprostol o podemos hacer una producción propia en el Laboratorio Tomás Perón. Lo cierto es que el misoprostol va a estar disponible por alguna vía de producción pública.

¿En qué estado encontró el Instituto Tomás Perón?

Al laboratorio lo encontramos muy mal. Tiene una capacidad de producción 360 millones de comprimidos y producía 30 millones, es decir, el 8% de su capacidad. En estos cuatro años no tuvo el mantenimiento necesario. Vamos a hacer una inversión rápida. Calculo de antes de mediados de año vamos a tener los equipos en condiciones. Y hay un plan más ambicioso que implica poner en marcha la producción de vacunas. Además, en Bahía Blanca hay otro laboratorio que produce amoxilina, cefalexina y jarabes. Y también, si bien tiene una capacidad de producir 800 mil frascos estaban haciendo solo 150 mil.

La ley de Cannabis medicinal genera cada vez más reclamos porque no permite el autocultivo. ¿Qué piensa al respecto?

Acá aparece un tema controversial porque hay distintos tipos de cannabinoides y de concentraciones que si no se estandarizan pueden variar de lote a lote. Creo que hay que avanzar en ese sentido teniendo en cuenta la experiencia empírica de madres y padres, que fueron precursores y tienen un conocimiento muy amplio al respecto, y al mismo tiempo encontrar el modo de que la molécula que se sintetiza sea homogénea, es decir, que tenga las mismas características de cannabinoide de acuerdo a los usos terapéuticos.

¿Cuál es su posición respecto a la legalización de la marihuana?

Si el consumo problemático de sustancias psicoactivas se resolviera solo despenalizando o legalizando sería más fácil encararlo, pero la realidad es que es mucho más complejo. Al mismo tiempo, en la década del ?70 durante el gobierno de Richard Nixon en Estados Unidos se puso en marcha una estrategia de guerra a las drogas, que se replicó en el mundo, y fue un fracaso absoluto. Por eso creo que hay que buscar otros caminos, otras estrategias. Solo una persona pedante puede decir que tiene la solución. Tenemos que empezar a reconocer que la estrategia actual fracasó. Hay que cambiarla, rediscutirla con la academia y con la comunidad, como se está haciendo en varias partes del mundo.

¿Cuáles son los desafíos en cuanto al primer nivel de atención de la salud?

Los programas nacionales y provinciales de atención primaria que asistían a los centros de salud municipales se desarticularon. Junto con Nación, en dos meses vamos a poner en marcha el programa Remediar con la misma canasta de medicamentos que en 2015, más siete productos nuevos y vamos a tener un programa de médicos comunitarios. Vamos a fortalecer el programa AMBA de la anterior gestión, que nos pareció que es bueno, aunque hay que reorientarlo. El problema, al igual que con el SAME, es que el financiamiento provincial se realiza los primeros años y después tienen que hacerse cargo los municipios, y ahí sucede que los que pueden lo sostienen y los que no, los dan de baja. Estamos desarrollando estrategias para redefinir los fondos coparticipables en salud de la provincia para volver a favorecer el primer nivel de atención.

La recuperación de los hospitales del Bicentenario

El ministro adelantó a DIB que junto con su par nacional Ginés González García pondrán en marcha un plan de recuperación de los hospitales denominados del Bicentenario, que actualmente funcionan en forma limitada o que se encuentran directamente cerrados.

Se trata de los complejos asistenciales de Esteban Echeverría, Ituzaingó y Escobar, en la provincia de Buenos Aires; y de Paraná, Entre Ríos. Lo mismo ocurre con los hospitales Samic (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad) de Cañuelas, Gregorio de Laferrere y Rafael Castillo.

“Tenemos un plan de recuperación por etapas y por servicios, a medida que vayamos teniendo el financiamiento. Se trata de un proceso que en un año y medio o dos años, nos llevaría a la apertura completa”, señaló Gollan.

¿Considera que faltan profesionales en los centros asistenciales?

En todos lados faltan profesionales, en el interior y en el Conurbano. Es un sector público muy grande. El proceso de incorporación va a ser paulatino. Bajo esta situación de emergencia apenas podemos afrontar el pago de los salarios de esta planta, pero ni bien esto se estabilice vamos a empezar a recomponer todas las plantas. Estamos realmente muy mal en algunas especialidades. (DIB) MCH

