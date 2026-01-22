«Super gripe»: Ante la primera muerte en Argentina insisten en reforzar la vacunación

Con información del diario El Día

Autoridades sanitarias advirtieron sobre un aumento de casos de gripe A H3N2 en el país y renovaron el llamado a reforzar la vacunación. La preocupación se incrementó tras confirmarse el primer fallecimiento asociado a esta variante, conocida mediáticamente como “súper gripe”.

El caso se registró en la provincia de Mendoza. Se trató de un hombre de 74 años con comorbilidades, que permaneció internado durante más de un mes en el Hospital Carrillo, en el departamento de Las Heras.

La infectóloga Silvia González Ayala explicó que, desde el punto de vista clínico, la infección no presenta diferencias sustanciales con una gripe común. Según señaló, la gravedad del cuadro depende principalmente del estado de salud previo de cada persona y no se ha observado una mayor capacidad de transmisión en comparación con otras variantes.

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional, en las semanas recientes se detectó un leve incremento de casos de influenza A, con predominio del subtipo H3N2. Entre los casos secuenciados, se identificó el subclado J.2.4.1 (K), variante que motivó las alertas sanitarias. En la provincia de Buenos Aires también se confirmaron casos.

Qué hacer ante la presencia de síntomas

La especialista remarcó que la vacunación antigripal continúa siendo la principal herramienta para prevenir formas graves de la enfermedad, aunque no evita necesariamente el contagio. En este sentido, recomendó reforzar la aplicación de la vacuna, especialmente en personas con factores de riesgo y en quienes tengan previsto viajar.

Asimismo, se indicó la importancia de prestar atención a síntomas compatibles con influenza, como fiebre, dolor de garganta, congestión y malestar general. Ante su aparición, se aconseja realizar la consulta médica correspondiente.

Entre las medidas de prevención también se reiteraron las recomendaciones habituales: lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes y aislamiento ante la presencia de síntomas para reducir la propagación del virus.