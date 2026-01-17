Suspenden actividades de “Olavarría en Verano” y cierran La Máxima por la alerta amarilla

La alerta amarilla por tormentas que rige para Olavarría y gran parte de la provincia de Buenos Aires obligó a suspender las actividades previstas para este sábado dentro del programa “Olavarría en Verano”. La medida incluye además el cierre, durante la tarde y la noche, del Polo Educativo y Recreativo Municipal “La Máxima”.

La suspensión alcanza a todas las propuestas culturales programadas tanto en museos de la ciudad como de las localidades, y también a la jornada de Música en el Bicentenario, que iba a desarrollarse en las escalinatas de ese espacio.

En paralelo, se resolvió cerrar el acceso a La Máxima desde el inicio de la tarde, una vez finalizado el encuentro de natación que se realizó en el sector del piletón. De esta manera, no se llevarán adelante las actividades previstas en el Bioparque durante la tarde y la noche.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, Olavarría se encuentra dentro del área afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con intensa actividad eléctrica, posible caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 20 y 80 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma puntual.

Ante este escenario, se reiteraron una serie de recomendaciones preventivas para la población: evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros, y asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, especialmente en construcciones en altura.