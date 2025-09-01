Tandil: Asesinan a una joven y detienen al presunto homicida

Fuente: ABCHOY – Tandil

Milagros Andrea Pilar Quenaipe, de 18 años, fue brutalmente asesinada a puñaladas, a pocas cuadras del boliche donde habían transcurrido parte de la noche. El presunto homicida, identificado como Wilson Sánchez, de 24 años, fue detenido poco después gracias a la rápida intervención de las autoridades y las cámaras de seguridad.

El hecho sucedió en la madrugada del domingo en la intersección de las calles Rodríguez y Uriburu en la ciudad de Tandil.

De acuerdo a testimonios de allegados y la reconstrucción de la policía, Milagros y un grupo de amigos caminaban de regreso a sus casas después de una noche en «Sol Disco». En ese momento, Wilson Sánchez se les acercó. Según las primeras informaciones, no hubo una discusión o un altercado previo. El agresor le habría dirigido una pregunta banal a la joven, una suerte de pretexto, para acto seguido, sin mediar palabra, asestarle una única y certera puñalada en el cuello.

El ataque fue tan repentino y la herida tan letal que Milagros cayó al suelo casi al instante. El joven huyó corriendo, dejando a la joven desangrándose en la vía pública. Los amigos de Milagros y testigos del hecho llamaron desesperados al 101, pero al llegar el personal policial y el SAME, solo pudieron constatar su fallecimiento.

La policía logró dar con el paradero del presunto asesino gracias al invaluable aporte de las cámaras del Centro de Monitoreo (COM). Las imágenes captaron a Sánchez corriendo del lugar del hecho y refugiándose en una vivienda en la calle Alem al 1300, a pocas cuadras de la escena del crimen. Un rápido operativo policial permitió su aprehensión en ese domicilio.

La investigación posterior llevó al hallazgo del arma homicida, un cuchillo tipo Tramontina, en la calle Uriburu al 700. Wilson Sánchez, de 24 años, ha sido imputado por «Homicidio» y permanece detenido a disposición de la UFI N° 12 de Tandil.

El hecho ha descartado la hipótesis de un robo, dejando al descubierto la naturaleza irracional del ataque. Un acto de total desgracia que ha arrebatado la vida de una joven sin razón alguna.

Mientras la justicia avanza en las diligencias, la ciudad de Tandil se ha volcado a las redes sociales para expresar su dolor y exigir justicia por Milagros.