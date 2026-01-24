Tandil: Hallaron sin vida a un joven que se había arrojado al Lago del Fuerte

Fuente ABCHOY – Foto: El ECO

El cuerpo fue localizado tras un operativo de búsqueda que se extendió por más de ocho horas. La víctima, de 27 años, fue hallada por buzos especializados en un sector de fango cercano a la orilla.

El operativo de rescate iniciado este sábado por la mañana en el Lago del Fuerte culminó alrededor de las 18:00 horas con el hallazgo del cuerpo de Axel, un joven de 27 años que en la actualidad residía en la ciudad de Tandil.

El hallazgo fue confirmado por la División de Rescates Especiales tras una jornada de rastrillaje subacuático.

Los colegas de ABCHOY indicaron que el incidente se registró en las primeras horas del día, cuando tres personas ingresaron al espejo de agua en la zona del géiser con el fin de nadar. Según el reporte oficial, dos de los integrantes del grupo lograron regresar a la orilla por sus propios medios, mientras que el tercero desapareció de la superficie.

Detalles del operativo

Tras el aviso a las autoridades, se coordinó un despliegue de seguridad que incluyó a: Bomberos del Cuartel Central y personal de la Policía Ecológica, buzos de la Superintendencia de Seguridad Siniestral y efectivos de la División de Buzos de Mar del Plata, solicitados como refuerzo.

El cuerpo fue encontrado sumergido en el lodo, en el área comprendida entre el géiser y la Avenida Saavedra Lamas. La Fiscalía interviniente supervisó las actuaciones en el lugar y, aunque la investigación permanece abierta para determinar las causas del deceso, los datos preliminares indican la ausencia de indicios de criminalidad o intervención de terceros.