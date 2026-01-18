«Tanto es el atraso y retroceso de Olavarría que varias ciudades nos están pasando por arriba»

En la última semana el exintendente de Olavarría, José Eseverri reapareció en los medios de la ciudad y realizó declaraciones radiales al periodista Osvaldo «Cacho» Fernández (FM 105.1). Fiel a su estilo, el exintendente analizó distintas aristas de la política y la realidad de la ciudad que gobernó durante ocho año años (2007-2015)

Uno de los temas que abordó fue la realidad de Olavarría y dijo, “en 30 años perdimos dos bancos, empresas, un diario, instituciones, corre riesgo el prestador de energía y hoy no existe capacidad financiera ni siquiera para hacer una cuadra de pavimento que dicho sea de paso, no se está haciendo ninguna. No hay impulso de progreso y no se intenta traer inversiones. Tanto es el atraso y retroceso que varias ciudades nos están pasando por arriba.»

«Olavarría se ha puesto vieja», resumió.

Eseverri graficó, «existen muchos domicilios que no tienen agua corriente y no podrían tener. La salud pública ha sufrido un gran deterioro, el sistema de seguridad social y todas las prestaciones de primer grado hoy las tienen que pagar los usuarios, y esto hace que los trabajadores se pregunten ¿y yo por qué tengo que pagarle al gremio para que me manejen una plata que la puedo manejar yo mismo?”.

En la charla con el periodista Fernández, Eseverri hizo una mención lo sucedido días atrás en un geriátrico tras un voraz incendio que causó cuatro muertes y decena de heridos.

“Olavarría se ha puesto vieja porque a la vez que se reduce la cantidad de nacimientos, se desatiende la otra punta de la vida y la mayor demanda está ahí. No se está pensando en ello”.

En la charla además, admitió que lamenta haber perdido la elección en 2019 porque “hay un gran deterioro en las gestiones municipales, incluyendo al gallismo y al kirchnerismo que gobierna actualmente. Insisto, Olavarría se ha transformado en una ciudad de viejos que hoy no tienen un sistema sanitario y social que los contenga. Se deben hacer comunidades para gente de la tercera edad como la que existe en Tapalqué”.