Tarifa social federal: el beneficio para viajar en transporte público no requiere renovación
Las personas que cuentan con el descuento de la Tarifa Social Federal en su tarjeta SUBE no deben realizar trámites de renovación. El beneficio, que otorga un 55% de descuento en viajes de colectivos y trenes, se mantiene activo de manera automática y no tiene vencimiento.
Este descuento alcanza a jubilados, pensionados, personal doméstico, veteranos de Malvinas, monotributistas sociales y beneficiarios de asignaciones como la AUH, Progresar, Seguro por Desempleo y los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, entre otros.
Cómo gestionar el beneficio por primera vez
Quienes cumplan con los requisitos y aún no cuenten con la tarifa social, pueden obtenerla siguiendo estos pasos:
- Generar el PIN SUBE desde la sección «Programas y beneficios» en la plataforma Mi ANSES.
- Registrar la tarjeta en la web oficial argentina.gob.ar/SUBE.
- Activar el beneficio apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE o a través de la aplicación SUBE (disponible para celulares con tecnología NFC).
Por su parte, se aclaró que en el caso de los atributos locales otorgados por municipios o provincias, como el Boleto Estudiantil, los usuarios deben consultar la vigencia y condiciones específicas de cada jurisdicción.