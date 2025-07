Temporada de rosca

El cierre de alianzas dejó nueve sectores en carrera y solo una semana hasta el cierre de listas para las Legislativas bonaerenses. Los nombres que se barajan en lo local y un candidato ya oficializado. Además, Coopelectric y la deuda con CAMMESA.

Volver a las Fuentes, por Alexis Grierson y Josefina Bargas

La economía manda



Pasamos la mitad del año y tal como la normativa indica, se conoce el estado de situación económica y financiera del Municipio: 1500 millones de pesos de déficit en un nuevo signo de alarma para las arcas municipales.



La explicación estuvo principalmente en la caída de la economía en general y particularmente de la industria. Señalaron, en un comunicado, que Olavarría se “encuentra fuertemente afectada por la caída sostenida por 18 meses consecutivos de los ingresos sin signos de recuperación real, marcados por la baja de la actividad económica, y la paralización de la obra pública, lo cual repercute de manera significativa en el principal recurso de fuente municipal que es el derecho de explotación de canteras”.



De hecho, se indicó que hay “un 27% menos de toneladas de cemento y de piedra granítica respecto del ejercicio 2023”.



El escenario era previsible después del informe de indicadores que había expuesto el Ejecutivo ante empresarios y sindicatos la semana anterior.



En cuanto a las erogaciones del primer semestre, según algunas consideraciones a las que accedió este newsletter, se encuentra una bajísima ejecución de la obra pública: 35%. ¿Uno de los más altos? Protección Ciudadana, con el 63%. ¿Desarrollo Social? El 49% del presupuesto ejecutado al momento.



Gastos de personal, al momento, lleva un 63% de ejecutado, que tiene un correlato bastante cercano con lo proyectado en el presupuesto y la inflación actual del 2025. Finito, pero ya tendremos un capítulo para el tema salarial. Que empieza desde el propio balance comunal por el “recupero” del “atraso paritario de los trabajadores municipales a lo largo del año 2024, y sigue sosteniéndolo en línea con la inflación”. Este último punto es clave para pensar el pedido de reapertura salarial del gremio.



De todas maneras, señalaron que a pesar del déficit el Municipio “continúa dando respuestas a la creciente demanda social y sanitaria producto de la crisis económica y los 1500 despidos que afectan a nuestro Partido”.



“En el marco de dicho escenario, el saneamiento económico y un manejo responsable de las arcas públicas es el pilar de la gestión, para poder contar con la mayor disponibilidad de recursos y afrontar todos los objetivos propuestos” cerraron el comunicado.



Hay dos preocupaciones: que los números están demasiado ajustados, y que no hay ni vistas de mejora. Ya lo venimos hablando en ediciones anteriores, se ve en la falta de trabajo o en el pluriempleo de vecinos que buscan engrosar sus bolsillos.



Lo que genera un tironeo a la hora de tomar decisiones: este lunes se conocerá el índice de precios al consumidor de junio del Indec, lo que completará el semestre entero, y habilitará al intendente Wesner a subir las tasas por decreto siempre por el tope que le imponga dicho IPC. Entre el 13% y el 16% podría estar el número que, vale decir … es la misma cifra de la caída de la industria que informó el jefe comunal la semana pasada.



Y como les decíamos, el Sindicato de Trabajadores Municipales pisó el acelerador y blanqueó el pedido formal de reanudar las conversaciones por suba salarial con el Ejecutivo tras el vencimiento del último acuerdo, que fue en abril y hasta junio. ¿El momento? A días del dato de inflación y dos semanas después del pago del aguinaldo.



El sindicato pasó este periodo de acuerdos “en paz”. Sin grandes planteos o quejas, en algunos hechos hubo cruces (la situación con el monóxido de carbono en Pediatría fue uno de ellos) pero en general todo pasó sin sobresaltos. Hasta este último pedido.



“Se trató de una nueva petición, que ya había sido anticipada días atrás a la Jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, y el concejal Federico Aguilera” indicaron en un comunicado desde el STMO. Como no tuvieron respuesta, “se ingresó una nota requiriendo nuevamente la apertura de paritarias para negociar recomposición salarial, condiciones laborales en los lugares de trabajo, recategorizaciones y pases a planta permanente, entre otros puntos”.



Tras el pedido, por ahora no fue informada una convocatoria, pero todavía hay tiempo y, como decíamos, falta conocer el índice de precios de junio, que podría tener un pequeño salto en la inflación. Todas las variables se definirán en los próximos días.



Cerraron las alianzas



Un poco se empieza a aclarar el panorama de las Legislativas bonaerenses. Se presentaron nueve alianzas para competir el 7 de septiembre (acá las ves). En casi todos los sectores hay más o menos resquemores, enojos y suspicacias. Hacemos un rápido repaso general para pasar a lo local, que hay mucho para decir.



Los principales frentes en términos de lo que se juegan son el que incluye al oficialismo provincial -Fuerza Patria- y al oficialismo nacional -Alianza La Libertad Avanza-. Acá un dato para los aficionados quinieleros: en cada coalición se agruparon 26 partidos.



En Fuerza Patria confluyen las tres principales corrientes que hoy componen el peronismo: el kirchnerismo (con La Cámpora como el sector más visible), el massismo y MDF de Axel Kicillof. Sumaron a Principios y Valores de Guillermo Moreno. El pacto peronista entre Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa tuvo mucha tensión, pero cerró con unidad. Desde La Plata afirmaron que el punto clave para llegar a la definición fue “la arquitectura de controles cruzados” para el armado de listas con “representación equitativa” de los tres principales sectores internos. Con eso entendemos que gran parte de la discusión previa fue cómo establecer ese sistema de contrapesos y, después de eso empezaron a hablar de las listas.



El Frente La Libertad Avanza es la confluencia de La Libertad Avanza y el Pro que se oficializó en una conferencia de prensa con Karina Milei, Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro. El nombre del frente no incluye a los amarillos, lo que interpretamos como una pista de cómo serán las definiciones para los armados. Con la salvedad -expresada desde el mismo frente- de que en los distritos donde gobiernan intendentes del Pro, los amarillos tendrán preponderancia. En este frente hay un dato local destacado: se anotó Juntos por Olavarría, el partido de Ezequiel Galli. El propio ex intendente lo confirmó en sus redes sociales con mensaje político que la concejal Belén Abraham (UxP) respondió.



El frente Somos Buenos Aires tiene a la UCR en sus dos variantes internas -la de Maximiliano Abad y la de Facundo Manes-, el monzoísmo, el schiarettismo, la Coalición Cívica y el GEN. Acá se sumaron el partido de Florencio Randazzo (¡volvió como cada año impar!), el vecinalismo de Guillermo Britos y Joaquín de la Torre. El sector se definió como “de centro” para marcar distancia con peronismo y los libertarios.



El dato es que a último momento el ala abadista en la UCR decidió no firmar la alianza y por consiguiente, se quedó afuera. En algunos distritos, como Zárate, buscaba generar acuerdos “por afuera” con La Libertad Avanza y en otros daría libertad de acción. No descartaban utilizar la estructura del ex intendente Gustavo Posse. ¿En la Séptima? Después les contamos.



El Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad tiene al Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas, Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Se conocieron los nombres de los candidatos para la primera y la tercera sección: Nicolás del Caño y Romina del Pla, respectivamente.



Para sumar a la confusión, se inscribió la alianza Avanza Libertad: son los mismos que compitieron en 2021 con José Luis Espert a la cabeza, pero ahora sin él. Frente Federal de Acción Solidaria y Unión Liberal (exUcedé) son los partidos que lo componen. Ojo que hay representación olavarriense.



Las otras alianzas son Nuevos Aires, “Es con vos, es con nosotros”, Potencia y “Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social”.



Se viene el cierre de listas



En ese contexto, los días que vienen serán frenéticos. “Que comiencen los Juegos del Hambre” dijo la concejal y referente kicillofista en la región, Liliana Schwindt. Para Fuerza Patria el día D será el miércoles, pero todos los frentes tienen nombres y complejidades. Vamos a tratar de repasar las más importantes.



En el oficialismo, prima el hermetismo con los candidatos. “Todavía no se definieron, falta una reunión, no avisaron nada aún” son algunas de las respuestas que recibimos tras las consultas de Volver a las Fuentes. ¿Podría haber una sorpresa en el primer lugar? Hay un dirigente -que técnicamente no es un dirigente- que tendría varios ítems para encabezar la lista a concejales. Lo dejamos ahí porque las jornadas suelen ser un vendaval de información mezclada con sensación y deseo.



La mayoría de los consultados ya asumieron que son muchas agrupaciones/dirigentes para pocos lugares, aunque también están los candidatos a consejeros escolares y, ni qué hablar de que es el espacio que gestiona el Municipio, por lo que podría haber oportunidades en caso de que algún funcionario termine en la nómina de postulantes.



El oficialismo renovará cuatro bancas: Agustín Romero (que reemplazó a Wesner tras asumir en la intendencia), Hernán Quiroga (que reemplazó a Gastón Sarachu), Hosanna Cazola (que reemplazó a Mercedes Landívar) y Telma Cazot, la única titular de la lista de 2021. ¿Habrá alguno que tenga chance de renovar su banca?



En la Sección la danza de nombres es … larga. El tema es que los lugares son pocos. Muy pocos. Tres para al menos seis dirigentes que fueron mencionados en las últimas horas. Del camporismo, hasta ahora, no se conoció ni trascendió ningún dirigente con posibilidades (lo que no quiere decir que no haya) Entre el MDF y el Frente Renovador se llevaron todo el listado: desde el actual intendente de Bolívar Marcos Pisano, el senador Eduardo “Bali” Bucca, Liliana Schwindt, Hernán Ralinqueo y hasta el ex intendente José Eseverri, cuyo nombre sonó con muchísima fuerza durante el sábado. ¿Será? Ante la consulta de este newsletter, primó el silencio que suele caracterizar al dirigente en este tipo de contextos.



Tras el cierre del PRO y La Libertad Avanza, las conversaciones se profundizaron. Se mostraron de acuerdo, todas las partes coincidieron conceptualmente y arrancó el momento del “poroteo”.



Guillermo Lascano habló con Volver a las Fuentes y dijo que están en momentos de “definiciones”: “La inscripción del vecinalismo de Juntos por Olavarría fue un gesto de acercamiento importante” dijo. Y agregó que fue positivo “para confluir en un posicionamiento común. En breve deseamos que el esfuerzo que las partes hacemos pueda culminar en un frente donde todos ganemos y sea el principio de un largo camino que represente a la mayoría de los olavarrienses”.



Otras fuentes consultadas por este newsletter que conocen de las negociaciones vinculadas a los lugares indicaron que todavía no definieron cómo será el reparto para el PRO dentro de la lista libertaria. En una serie de charlas con respuestas y contraofertas, hoy todo se encuentra en un “cuarto intermedio” pero con la posibilidad de acercarse definitivamente. ¿Tercero y sexto lugar? ¿O los dos cediendo para que el PRO tenga un ingreso asegurado y un segundo con chances concretas?



En el medio, otros sectores pugnan por meterse en la lista local: ¿qué pasará con el sector de Andrea Coronel (el bullrichismo)? Por citar un ejemplo.



Lo concreto es que habrá que prepararse para ver una lista caracterizada -independientemente de quién encabece- de juventud y renovación. Incluso, hubo un lamento porque el descripto como “mejor candidato que tiene LLA” no puede ser candidato: se trata de Luca Spitale, quien tiene 18 años y la LOM prevé que aquellos que quieran ser candidatos deberán tener como mínimo 25. “Es algo contradictorio” dijeron para señalar que hay requisitos dispares para los distintos cargos legislativos y se quejaron ante el “perfil” que busca LLA para la lista de concejales en Olavarría.



¿Qué nombres podría aportar el gallismo ante esta búsqueda? Todos los caminos conducen a Federico Alem, un abogado que ya tuvo una experiencia dentro del área administrativa del Concejo Deliberante, así como también integrante del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Unicen, un espacio que brinda asesoría gratuita a aquellos que no pueden acceder económicamente a una representación legal. ¿Otra particularidad? Es el hijo del ex intendente Julio “Chango” Alem.



¿En la Sección? Una afirmación unánime: nadie tendrá un “pido” para lugares. Lo que sea, saldrá del acuerdo provincial, prácticamente sin injerencia local o hasta regional. Bajo ese argumento, picaron dos nombres en punta: por un lado, el de Alejandro Speroni, que tendría buena ventaja por sobre el resto, pero no el lugar asegurado. ¿Pablo Disalvo? El titular regional de PAMI sonó con muchísima fuerza también y disputaría el lugar con Speroni ¿Ezequiel Galli? Es una posibilidad, aunque por el tenor del acuerdo sería casi imposible que un PRO encabece una lista de LLA. Dejamos el “casi” porque siempre nos pueden sorprender…



¿Celeste Arouxet? Podría ser también, pero también dicen que hay resistencias de otros sectores. Lo que sí está claro con Arouxet es que no puede ser candidata a concejal: no se derogó la ley de limitación a reelecciones y finalizará en diciembre su segundo mandato consecutivo, por lo que no podrá postularse a un tercero.



Y para el final dejaremos una posibilidad y un nombre más: que finalmente encabece un dirigente de otra sección, como pasó con Agustín Romo en 2023. De hecho, el propio Romo estaría encargado del punteo. Y la última: Daiana Musa, una de las referentes de “La Púrpura”. En silencio, podría tener un lugar destacado en una lista.



En Olavarría tenemos que sumar el armado de “Somos Buenos Aires” espacio en el que confluyen varios espacios, entre ellos el radicalismo. Si bien hay referentes de algunos sectores en nuestra ciudad, es cierto que la UCR es el espacio excluyente a la hora de pensar un armado, y con ello se presenta una interesante tercera vía para encarar las legislativas de septiembre a nivel local.



Con muchísimo hermetismo, dirigentes del espacio boina blanca adelantaron a este newsletter que están enfocados en generar “el acuerdo lo más amplio posible” con todos los sectores y que confluyan en una lista de unidad aprovechando el acuerdo. ¿Nombres? No trascendieron, aunque por lógica se puede prever que tanto Belén Vergel como Sebastián Matrella tengan -alguno de los dos o los dos- lugares protagónicos en la nómina.



Y como todos ya sabemos … en la Sección todo se complejiza. Con un signo de pregunta: ¿el sector de Alejandra Lordén siguió los pasos de Maximiliano Abad o continuará dentro de Somos Buenos Aires? Si continúa, será una de las dirigentes que intente posicionar a alguien de su espacio. Pero no está sola: además de Evolución (que integra la gestión local radical) también deberán negociar con el GEN (que perderá la banca de Lorena Mandagarán y tiene referencia en el ex intendente de Azul Omar Duclós) y con la Coalición Cívica, que tienen al diputado nacional Juan Manuel López de 25 de Mayo entre las posibilidades. Al legislador nacional se le vence su mandato en diciembre y podría saltar al senado bonaerense en caso de lograr imponer su candidatura.



Como se puede observar con claridad, las negociaciones pueden terminar en armoniosos acuerdos o absolutos desastres. Quizás en algunos frentes haya términos medios, pero por ahora hay mucha expectativa. El domingo que viene, los nombres.



Un “liberalismo auténtico”



Así se presentó Avanza Libertad, el frente que tiene representación en Olavarría con el partido Unión Liberal. La estructura local es la que estuvo en la campaña 2021 con el mismo nombre y conserva también a quienes han estado en otros sectores liberales y conservadores en armados electorales anteriores.



Marcelo Delaude es uno de ellos. El partido Unión Liberal venía preparándose desde el año pasado para estas elecciones con modificaciones internas y, en ese marco, ya mostraba su estructura de alcance bonaerense.



Con boleta corta



El viernes se lanzó formalmente el primer candidato a concejal de Olavarría: Alexander Aquila del partido Integrar, que responde a la agrupación Fuerzas del Sur del gobernador de Chubut, Nacho Torres.



El coordinador nacional de Integrar, Daniel Amoroso, estuvo en el acto de inauguración de la sede partidaria olavarriense. Hace meses que Alexander viene en campaña con volanteada, reparto de folletos, timbreo y hasta presentación de proyectos en el Concejo Deliberante. Ayer por la mañana estuvieron en el sector del Prado Español y con volanteada por el barrio Mariano Moreno. En noviembre del año pasado se planteó la bajada local de este espacio y en febrero Alexander Aquila anunció su candidatura para el Concejo Deliberante.



El local de Olavarría es el primero que abre en el país el partido Integrar. Por el momento, la previsión para las elecciones de septiembre es que el sector estará en competencia sólo en nuestro distrito y con boleta corta, no llevarán postulantes seccionales. “Veremos si nos presentamos en las nacionales de octubre” adelantaron a VAF. Es que el horizonte de este grupo es la candidatura presidencial de Torres, es decir que el gran objetivo es el 2027 y no ahora.



No obstante, en Olavarría tienen grandes aspiraciones y saben que el momento es óptimo: interpretan que el hartazgo con la dirigencia y la desilusión con “los de siempre” le abre la puerta a las caras nuevas. Y ahí entra Aquila quien cosecha apoyos en sus recorridas. Dicen que los vecinos le preguntan “¿vos con quién vas?” y lo bancan más cuando responde “con nadie”.



El mensaje central es para la campaña bien local: “el concejal no tiene que estar dentro del Concejo solamente para levantar una mano y decidir sobre cuestiones que -para mí- hoy por hoy son superfluas, como poner el nombre de una calle o si la ciudad es belgraniana, cuando hay gente que no tiene cloacas, no tiene agua corriente, a los comerciantes le roban a cualquier hora. Hay prioridades que no se están tomando” dijo Alexander en el marco del acto de inauguración de la sede de Integrar.



El acuerdo con CAMMESA ¿a un paso?



El presidente del Consejo de Administración, Alberto Miotti, informó que Coopelectric espera firmar el acuerdo con CAMMESA esta semana. Destacó que logró completar el pago a la empresa mayorista del total del consumo eléctrico del último mes y ya presentó el plan de inversiones trienal por casi 10 mil millones de pesos. Ese monto se corresponde con el total adeudado sin incluir tasas de interés ni otros agregados.



El acuerdo de pago contempla un año de gracia y seis para efectuar los reintegros. Para asumir el compromiso, Coopelectric cuenta con el anuncio de la Provincia de la Revisión Tarifaria Integral por la que espera aumentos para fines de este año o inicios del año próximo.



Como contrapartida, CAMMESA retirará el reclamo judicial por la deuda contra Coopelectric. La estimación local es que, sin el juicio, la cooperativa estará en condiciones de tomar crédito.



Alberto Miotti hizo hincapié en que a pesar del contexto económico negativo “no hemos despedido a nadie, no hemos suspendido a nadie por falta de trabajo. Se pagan en tiempo y forma sueldos y aportes. Es un gran esfuerzo que estamos haciendo”.



A la hora de explicar cómo se logró completar el pago mensual de la factura de CAMMESA, lo que no pasaba hace mucho tiempo, Miotti señaló que hubo «unos pequeños incrementos de ingresos que son insuficientes, pero que ayudan». A ello añadió que «estamos contando con el auxilio de otros sectores que van a resignar algunos ingresos durante un tiempo hasta que se generen estos ingresos genuinos».



¿Qué sectores van a resignar fondos? La intención es «hacer una reingeniería de ingresos y egresos» y en ese marco, se mencionó a «los sindicatos involucrados en el trabajo de la cooperativa» como sectores con quienes se dialogará. La ecuación que los directivos de Coopelectric subrayaron cuando se conoció el reclamo de CAMMESA cambió totalmente: es que en aquellos momentos, justamente se destacó que la cooperativa mantenía la deuda porque priorizaba pagos a trabajadores y proveedores.



Estas novedades se conocieron un día después de que las autoridades de Coopelectric mantuvieron una reunión en la Sociedad de Fomento Hipólito Yrigoyen con vecinos de los barrios de ese sector. Los reclamos por los reiterados cortes y la mala calidad del servicio fueron muy fuertes. Unos 150 asistentes se presentaron para quejarse. Allí les habló Alberto Miotti, quien reconoció las fallas en la prestación y remarcó la incapacidad de inversión que tiene la cooperativa debido a la falta de fondos.



Como primer aspecto, es de destacar que los directivos de la cooperativa dan la cara ante los conflictos y reclamos: los usuarios pueden hacerse oir y escucharlos de primera mano.



En segunda instancia, el contexto expuso la urgencia con la que se necesita mejorar la infraestructura del servicio en obras, repuestos y materiales. Más allá del mantenimiento mínimo no puede ofrecer Coopelectric en cuanto a calidad del servicio y es por ello que requiere tener un horizonte con posibilidad de inversión. Las palabras de Alberto Miotti dejan ver esa necesidad y la intención de creer que esta vez sí saldrá del círculo de endeudamiento: “Tenemos que pensar que va a ser posible y que en unos pocos años esto va a ser una anécdota de un muy mal momento” dijo.



Hay más



Un regreso. Florencia Juárez volvió a ser directora de Género municipal. Estuvo en el cargo entre 2016 y 2022, con el arranque de la dependencia en la gestión de Ezequiel Galli. Ahora se anunció su regreso al cargo, en una etapa distinta de la dirección, no sólo por la impronta de una nueva gestión y otro signo político, sino por el clima interno que ya contamos en la edición anterior.



Principios y Valores se encamina a las Legislativas. El miércoles, al mismo tiempo que el cierre de alianzas, el sector tuvo una cena para dar comienzo a «una nueva etapa de construcción política en la ciudad y la región frente a la agravante crisis argentina». Si bien la agrupación ya viene participando de algunas actividades del oficialismo municipal, este sábado se sumó formalmente a como parte de «Fuerza Patria» y estuvieron en Sierras Bayas.



Proyecto de afectación de fondos municipales. Es una propuesta que impulsan la Unión Industrial, el PIO y la Cámara Empresaria para la tasa de seguridad e higiene. Buscan sumar fondos para inversiones para el sector industrial y comercial.

El AMCO con nuevas autoridades. Michael Boccagni asumió como presidente tras la asamblea realizada este viernes. Con comisión directiva renovada, el club salió de dos meses de acefalía.



Renovación en la Sociedad de Fomento de barrio AOMA. Se concretó la asamblea electoral y ganó la lista “verde” encabezada por Ana Belén Schwab como presidenta y Luciana Coronel como vicepresidenta. Después de la asamblea suspendida y el reempadronamiento de socios, hubo cambio de directivos en la entidad.

El newsletter

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas al que se puede acceder aquí. Tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.