Temporal en Olavarría: Federico Aguilera acusó a Hilario Galli de hacer «caranchismo»

En el marco de las repercusiones tras las lluvias registradas en Olavarría, el presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria, Federico Luis Aguilera, respondió a los cuestionamientos del edil del PRO Hilario Galli y apuntó a su desempeño en gestiones anteriores.

A través de la red social X, Aguilera sostuvo: “Febrero de 2022, luego de 7 años de no gestión, 45 mm de lluvia —menos de la mitad de lo que llovió ayer— y ya había calles y barrios con problemas similares”.

Críticas por “falta de memoria” y “oportunismo político”

En su publicación, el concejal cuestionó los dichos del exfuncionario y planteó: “La falta de memoria, el desinterés por los olavarrienses, el caranchismo y oportunismo político es en lo único que mantienen la coherencia”.

De esta manera, vinculó las críticas actuales con lo ocurrido durante anteriores administraciones municipales, marcando una continuidad en los problemas vinculados al escurrimiento del agua en la ciudad.

Pedido de gestión y recursos

En otro tramo de su mensaje, Aguilera apuntó al rol actual de dirigentes vinculados al PRO a nivel nacional y reclamó acciones concretas.

“Por favor, ya que son parte del gobierno nacional, con cargos muy importantes, además de teclear todo el día podrían empezar a gestionar de verdad y ayudar a que Olavarría reciba los recursos que le corresponden y Nación no envía”, expresó.

Las declaraciones se dan en un contexto de fuertes lluvias que generaron anegamientos y complicaciones en distintos sectores de la ciudad, y que derivaron en un intercambio público entre dirigentes políticos sobre las responsabilidades y la gestión.