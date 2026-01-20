Así lo reseñó el médico veterinario Agustín Romero, en la actualidad al frente del área de Bromatología Municipal.

Agustín Romero junto a Juan Carlos Romero (Archivo)

En las últimas horas distintos hechos de mordeduras de perros a niños ha generado una fuerte polémica y debate en el seno de la comunidad. Lo que parece algo extraordinario no sería tan así de acuerdo con las palabras de un funcionario municipal vinculado al área de Bromatología.

El médico veterinario Agustín Romero aseveró este lunes, «tenemos mordeduras todos los días, es una problemática diaria» y aseguro que pasa en Olavarría y en las localidades.

Romero – al frente del área de Bromatología – habló con la periodista Claudia Bilbao y dijo, «a veces las lesiones pasan a mayores y a veces son lesiones menores. Es un tema que siempre venimos hablando y haciendo hincapié en la educación, pero bueno es un tema social, es un tema cultural, es un tema de falta de responsabilidad que tenemos respecto a los animales y se van generando estas condiciones que se reproducen por cientos y miles de casos en toda Olavarría.»

«Todos los días tenemos casos por lesiones con mordeduras», dijo Romero que además confirmó que tras el ataque de un perro Pitbull a un niño en la zona de Alberdi y Del Valle desde Bromatología se tomaron todas las medidas que se indican por protocolo respecto del animal.