Teresa García: “Parece que declararon la República Independentista de Tandil”

Conocida la decisión del Intendente Miguel Lunghi (Juntos por el Cambio/Tandil) de conformar su propio de sistema de Fases para habilitar actividades, recibió la réplica del gobierno de la provincia.

En una conversación con el Diario El Eco de Tandil la que refutó la decisión de Lunghi fue la Ministra de Gobierno, Teresa Gracía.

“Tomé conocimiento hace un rato de la decisión municipal y la primera impresión es que el intendente ha tomado la decisión de romper con la Provincia y la Nación el trabajo que se estaba llevando adelante”, dijo la funcionaria provincial.

“El gobierno nacional estableció un sistema de fases y el gobierno provincial también. Cuando el Municipio determina que hizo una reunión con 100 personas, que no se sabe de la representatividad de los mismos y si refleja todos los sectores, y donde luego dicen que no es una ruptura con Provincia y Nación, la verdad es una incoherencia. Han decidido tomar sus propias determinaciones en materia de cuidados y política sanitaria, sin tener en cuenta que Tandil el viernes se registraron 36 casos y el sábado otros 21, hay pendientes casi 100 estudios, y actualmente hay 139 contagiadas. Hemos visto cómo funciona la circulación del virus, como en Mar del Plata. Por el propio bienestar del pueblo de Tandil uno desea que esto no pase. Me parece que es un momento donde la responsabilidad institucional tiene que ser máxima y coordinada con la Provincia y Nación como vienen haciendo todos los municipios y provincias“, detalló.

García aseguró que “parece que declararon la República Independentista de Tandil, me parece que no es el momento para discutir esto. Es la segunda vez que tengo un contrapunto con el intendente Lunghi por este tema. Es la segunda vez que lo hace, pero no es el momento. El virus no funciona sí en un lugar y no en otro. El virus funciona generalizadamente”.

“Hay que advertirle a la comunidad de Tandil que estamos en un momento de mucho riesgo y no hay reunión a puertas cerradas que pueda determinar que este virus deje de circular. Me parecería interesante que pueda opinar sobre esto el personal de salud afectado a la pandemia”, analizó.

“Apelo a que el intendente en las últimas horas de este domingo y las primeras del lunes, que entienda que esta es no es una decisión que se pueda tomar individualmente. Ningún municipio es una manchita aislada, forman parte de una región. De todo corazón espero que baje la curva y los casos en Tandil, pero si así no fuera, la Provincia estará ayudando no sin antes decir de que la responsabilidad haya sido de quién tomó la decisión”, se pronunció.