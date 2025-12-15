Terminó detenido tras provocar disturbios en la vía pública

Un joven de 22 años fue detenido en la zona de República del Líbano y calle 17, tras provocar disturbios en la vía pública.

Según se informó, personal del Comando de Patrulla Olavarría intervino a partir de un llamado al 911, constatando que el masculino se encontraba en estado de ebriedad, generando desorden e incitando a pelear a las personas que se encontraban en el lugar.

Durante el procedimiento se hizo presente una mujer que manifestó ser ex pareja del detenido, quien señaló que momentos antes habría sido agredida por el joven. Ante esta situación, fue trasladada para realizar la correspondiente denuncia.

Asimismo, los efectivos fueron informados de que sobre el masculino pesaba una orden de traslado para evaluación psicológica, dispuesta por el Juzgado de Familia N° 2 de Olavarría.

El detenido fue llevado al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura para ser evaluado por personal de salud mental, quedando luego a disposición del Juzgado Correccional de Olavarría, en el marco de actuaciones caratuladas por infracción a los artículos 35, 72 y 74 inciso A de la Ley 8031/73.