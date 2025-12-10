«Todos los derechos están en riesgo, incluso el derecho a la libertad».

El 10 de diciembre de 1948, el caos mundial parecía haber finalizado. Los pueblos pedían paz, dignidad e igualdad luego del período entre guerras. Ese año se originó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que según la ONU (Organización de las Naciones Unidas) se entiende a los derechos humanos como “derechos inherentes de todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición”.



En el país la fecha cae sobre un clima de tensión, recortes en los recursos y disputas culturales. Carmelo Vinci marca presencia y levanta la voz frente a ello. Lo hace desde su experiencia siendo parte de la Comisión por la Memoria de Olavarría, un espacio que como él explica “en algún momento fue parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos” y que hoy sostiene dos ejes centrales: el Archivo de la Memoria y el sitio de Memoria Monte Pelloni.



Pasado y presente: el sostén de la historia



“Nosotros trabajamos con los temas de memoria casi exclusivamente”, explica. Para eso, la Comisión sostiene el archivo: “tenemos bajo nuestro cargo, el archivo de la memoria, que es un proyecto mediante el cual tenemos un centro documental con información de lo que fue la dictadura con revistas, libros, las causas archivadas”.



El otro eje es el Sitio de Memoria: “Monte Peloni depende de la Comisión por la Memoria. Es un predio de 330 hectáreas, de las cuales la Comisión tiene acceso a unas 6 hectáreas, que es donde está el sitio de memoria”, aclara.



Allí reciben escuelas y realizan visitas guiadas en las que participan víctimas sobrevivientes y otras personas que se suman. “Tratamos de ubicar a los pibes en esta cuestión histórica, qué es lo que sucedió este en este lugar, así como lo que sucedió en el país también”.



Para Carmelo, la batalla cultural está frente a la sociedad, “está en juego una disputa en lo que hace la batalla cultural” añade, referenciando al gobierno nacional. “Este gobierno, además del negacionismo, está intentando oponerse a lo que desde los organismos de derechos humanos se viene presentando desde hace décadas: los 30.000 desaparecidos, los más de 700 centros clandestinos de detención. Este gobierno está intentando sin demasiados argumentos cambiar esa cultura”.



Esta disputa no es ajena a la realidad: en septiembre del 2025 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) encontró restos óseos humanos en La Perla —ex centro clandestino situado en Córdoba— y en diciembre se hallaron nuevos restos. Un recordatorio contundenten de que las huellas del terrorismo de Estado siguen emergiendo en el presente y que la búsqueda de verdad y memoria aún continúan, frente aquellos que quieren negarlo.



La brecha actual



La pregunta central gira en torno a qué derechos están en riesgo hoy. Vinci no duda qué “todos, incluso el derecho a la libertad, porque lo único que el gobierno nacional esgrime es el derecho a la libertad, la cual es una libertad ficticia” afirma.



Su mirada se concentra en un escenario donde distintos derechos principales retroceden de manera simultánea y a tan corto plazo tiempo. Carmelo lo explica visualizando el presente: la educación, la salud, la vida digna, la circulación y la libertad de expresión enfrentan un desgaste sostenido: “se va agravando esto y en la medida que no se destinan recursos, va a ser cada vez peor. Los derechos son infinitos pero también son vulnerados”.

«Todos los derechos están en riesgo, incluso el derecho a la libertad».

Señala que detrás del discurso de la libertad, se esconde una lógica que redefine a los derechos cómo privilegios, exponiendo a las mayorías y debilitando las garantías básicas que sostiene a lo público. Desde su mirada, el riesgo no es aislado, sino la erosión del pacto democrático que protegía esos derechos “esa lucha, esa grieta que existe en el país, existe porque todavía no se eligió el modelo de país que se quiere”.



Un escenario que obliga a revisar la realidadCuando se habla de derechos humanos actuales se enfatiza a la violencia institucional como la palabra principal. Carmelo Vinci menciona que esa “violencia institucional es todavía un problema porque los que representan al Estado, cometen violaciones de los derechos humanos”.



Para que lo sucedido no se repita, para que no se vuelvan a cometer los mismos errores es necesario “recordar la historia» afirma Vinci. Recuerda que hubo una etapa en la que era imposible hablar, luego de la última dictadura cívico militar, “en los primeros años fue difícil hablar porque los gobiernos no lo permitían. Hoy, en las casas casi no se habla de ese tema”.



Carmelo resalta que hay una “falta de información. Los pibes que están iniciando sus estudios secundarios o que están por terminar incluso, tienen una visión no del todo clara de lo que es la historia”. El conocimiento de los Sitios de Memoria permite que se pueda entender la historia de lo que pasó en Argentina, “en este momento está sirviendo para eso, hay jóvenes que van al sitio de memoria, que recién en ese lugar escuchan lo que pasó en la historia de argentina”.



Lo que se hace en Monte Pelloni es “un raconto histórico a nuestro entender, donde contamos desde lo que sucedió en mayo de 1810 hasta lo que pasó luego de esa famosa grieta en la historia argentina”, agrega.La historia asume una gran importancia para no ser repetida, en ella reside la memoria. Una memoria incómoda, pesada, fundacional que aún continúa en el presente, “algo que nos sostiene es que nosotros podamos seguir brindando testimonios y que sigamos difundiendo esa historia en los sitios. Esto es fundamental para que no se cometan los mismos errores”, concluye Vinci.