“Todos terminan angustiados porque contagiaron al ser querido al que querían hacerle compañía”

Una de las herramientas que brinda el equipo de Salud del Municipio, en relación a la situación epidemiológica del Covid-19, es la atención telefónica a través del WhatsApp y teléfono fijo de Epidemiología: 2284-544821 y 419910.

Los datos reportan que tan solo en el mes agosto y hasta mediados de septiembre superaron las 1700 llamadas, con todos los pormenores que implica cada una de ellas.

“Desde que empezamos a brindar el servicio telefónico, cada uno de los llamados que se reciben en Epidemiología luego los continuamos un grupo de médicos que, además, no dejamos de atender a los pacientes de nuestra especialización. Somos otorrinos, kinesiólogos, traumatólogos, oftalmólogos, cardiólogos, pedriatras o médicos clínicos y estamos disponibles ante cualquier persona que se comunique porque presenta los primeros síntomas”, sostuvo la Doctora Celeste Borzi que es una de las médicas que forma parte de este grupo.

Asimismo señaló que “estamos haciendo nuestro trabajo más esto. Usamos los teléfonos particulares y por eso les pedimos que si los llamamos y les decimos que los vamos a volver a llamar, que confíen en nosotros que lo vamos a hacer. Si ellos vuelven a re-llamar y reactivar el circuito de Epidemiología nos recargan el trabajo, porque pensamos que nunca estuvo llamado y no tenemos forma de chequearlo automáticamente, porque estamos en el quirófano o atendiendo en consultorio, no tenemos acceso al ‘Drive’ que usamos para saber si alguien lo llamó”.

En este sentido, la Dra. Borzi agradeció a la población y dijo que “valoramos enormemente que nos tengan paciencia y nos llamen por teléfono para decirnos que tienen síntomas, porque es la mejor forma de poder llegar al diagnóstico epidemiológico. El teléfono se puede saturar, que de hecho se satura y por eso les pedimos que sean tolerantes y solidarios, y agradecemos por eso”.

La Doctora Nora Zeberio, también integrante del plantel de médicos que utilizan los teléfonos para contactarse con los pacientes, contó que el circuito se desarrolla de la siguiente manera: una persona llama a epidemiologia con todos los datos personales y los síntomas que presenta, el operador del teléfono pasa el contacto a uno de los médicos que hablan telefónicamente con la persona para constatar la sintomatología. En este momento, se acuerda un nuevo llamado para brindar turno para hisopado. La persona debe quedarse aislada y a la espera: “el hisopado lo que nos da es una conducta epidemiológica, no médica. La conducta médica se la sigue su médico de cabecera (en caso de que la persona lo tenga), pero la conducta médica no cambia con respecto al teléfono, que nos da resultado de positivo o no para Covid-19”, indicó Zeberio.

“Si son personas que tienen médico de cabecera y obra social, les pedimos que les pidan a ellos que les den una respuesta para ese tratamiento. Eso para nosotros es muy importante. Nosotros atendemos el teléfono epidemiológico, pero nuestras especialidades no están cerca de la sintomatología. Es importante que si tienen su médico, acudan a ellos para que les hagan el seguimiento. El Hospital se encarga de la salud pública epidemiológica, no la de los pacientes en particular, que en este caso tienen que hacerlo los médicos de cabecera porque tienen la historia clínica de sus pacientes y pueden saber cómo hacer un seguimiento específico de cada uno”, agregó.

Finalmente, Borzi pidió a la población que “tengan paciencia porque si o si los vamos a llamar. Y que por favor no pongan en silencio el celular o lo apaguen. Se hace difícil para nosotros porque hasta nos ‘han clavado el visto’ en el WhatsApp”.

“Todas las campañas que hemos visto de Covid-19, por ejemplo que le hicieron el cumpleaños al abuelo y después el abuelo terminó enfermo, todas esas campañas vemos que son una realidad y que todos terminan angustiados y mal porque contagiaron al ser querido al que querían hacerle compañía. Hay que buscar alternativas de compañía –principalmente para las personas mayores-, pero no es una alternativa válida juntarse con ellos”, concluyó.

El equipo de médicos que realizan los llamados telefónicos está conformado por: Nora Zeberio, Celeste Borzi, Sandra Butin Jorgelina Montenegro, Juan Chamorro, Magdalena Miretzky, Mariana Alcain, Maximiliano Zuliani, Paula Berney, Romina Triglia, Luz Noceda y Pedro Abate.