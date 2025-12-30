Totalmente alcoholizados: dos conductores superaron los 2 g/l en controles viales

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, continúa desarrollando de manera permanente distintos operativos y acciones en materia de seguridad vial, que incluyen controles en la vía pública, dispositivos específicos para salidas escolares y deportivas, y jornadas pedagógicas de concientización en establecimientos educativos de todos los niveles.

En ese marco, en las últimas horas se detectaron dos casos de alcoholemia positiva que se destacaron por el elevado nivel de alcohol en sangre que presentaban los conductores, ambos por encima de los 2 gramos por litro, en un contexto en el que rige la Ley de Alcohol Cero en la provincia de Buenos Aires.

Uno de los hechos se registró tras un siniestro vial sin heridos, en el que intervino personal de Protección Ciudadana junto con el Comando de Patrullas. Al identificar al conductor, se constató que carecía de cédula verde, seguro obligatorio y VTV. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,29 g/l, por lo que se procedió a la retención preventiva de la licencia de conducir y del vehículo.

El segundo caso ocurrió durante un control en el que se interceptó una motocicleta cuyo conductor realizaba maniobras peligrosas, incluso circulando por momentos sin tomar el manubrio. El rodado tampoco contaba con iluminación reglamentaria. En este caso, el test de alcoholemia arrojó 2,16 g/l, motivo por el cual se dispuso la retención del vehículo.

En ambos episodios tomó intervención el Juzgado de Faltas Municipal, que determinará las sanciones correspondientes.