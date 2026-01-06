Tragedia en el barrio Isaura: «La geriátrico lo habilita el Ministerio de Salud de la Provincia»

Adrián Guevara, director de Defensa Civil de la Municipalidad de Olavarría, fue quién brindó precisiones acerca de la habilitación del geriátrico que se incendió este lunes en la calle 110 y 25 de Mayo.

De manera clara, el director de Defensa Civil explicó: «en realidad es que al geriátrico lo habilita el Ministerio de Salud de la Provincia, y nosotros lo que hacemos desde el Municipio es acompañar a cada una de las residencias de adultos mayores con un programa que se inició el año pasado, donde personal del área de Desarrollo que tiene que ver con la atención de los adultos mayores y personal de Defensa Civil, realizan una evaluación de ciertas condiciones.»

Respecto de ese programa municipal, Adrián Guevara agregó: «se le hace un informe, se le hace un montón de recomendaciones si las hubiese y a partir de ahí, el Municipio acompaña con distintas capacitaciones.»

Guevara confirmó que el Hogar siniestrado era parte del Programa Municipal e indicó, «ya habíamos ido a ese lugar».

Para finalizar, el Director de Defensa Civil dejó en claro: «se desconocen las causales del incendio por lo que uno no puede presumir cuáles fueron los motivos del inicio y si tuvo o no alguna injerencia lo que nosotros hicimos en nuestro programa municipal, nosotros acompañamos.»