Tragedia en el barrio Isaura: Seis bomberos hospitalizados, uno en terapia intensiva

Seis bomberos del Cuartel Central de Olavarría debieron ser hospitalizados en la noche del lunes tras sufrir intoxicación de monóxido de carbono en el trágico incendio ocurrido en un geriátrico ubicado en calle 110 y 25 de mayo, en el barrio Isaura.

Como consecuencia del siniestro dos personas murieron y otras 37 debieron ser internadas.

En Línea Noticias pudo confirmar la identidad de los bomberos afectados como así también su estado de salud.

En principio se informó que los oficiales Agustín Fonseca, Gastón Vizzolini, Diego Gallo, Facundo Natale fueron asistidos en cámara hiperbárica del Hospital Municipal donde permanecen internados y fuera de peligro.

Al mismo tiempo se indicó que el oficial Juan López fue internado en la clínica María Auxiliadora y al igual que sus compañeros se encuentra fuera de peligro.

De manera oficial se informó que el oficial Sergio Arévalo debió ser internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal y fue intubado debido al cuadro de salud que presentaba.

Respecto el oficial Arévalo, se indicó que Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires puso a disposición un avión sanitario para trasladarlo a otro centro asistencial, aunque los médicos tratantes en Olavarría indicaron que no era necesario, al menos en esta primera instancia.