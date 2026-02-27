Transporte Público de Pasajeros: Desde este lunes comenzará a regir el horario escolar

El Municipio de Olavarría informa que desde el próximo lunes 2 de marzo, debido al comienzo de las clases, comenzará a regir el horario escolar en el servicio público de transporte de pasajeros. La medida contempla tanto la línea urbana como interurbana.

Con respecto al servicio urbano, concesionado por la empresa Tu Bus, se detalló que en la línea 500 el recorrido se iniciará desde las 5:30 horas, mientras que en las restantes se lo hará a las 6:30. El servicio se brindará hasta las 22:30 horas.

En lo que refiere al transporte interurbano, vale destacar que la línea 514 (Olavarría – Sierra Chica – Hinojo) iniciará su recorrido a las 5:15, desde Olavarría. Los servicios restantes lo harán a las 6 horas.