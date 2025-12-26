Transportista de Loma Negra involucrado en un siniestro vial en la RN N° 3

Fuente y fotos: Noticias de Azul

Este viernes se produjo un siniestro vial en el kilómetro 291 de la Ruta Nacional Nº 3, donde por causas que se investigan colisionaron un camión y un automóvil.

En el vehículo de menor porte viajaban cinco personas, todas oriundas de Buenos Aires, que debieron ser trasladadas al Hospital Municipal para recibir atención médica. En tanto, el camión era conducido por un hombre de Olavarría, quien no sufrió lesiones.

Según las primeras informaciones, el automóvil habría rozado uno de los neumáticos del camión, lo que provocó que se despistara y terminara impactando contra una alcantarilla.

En el lugar trabajaron los servicios de emergencia, personal de Policía Vial y agentes de Corredores Viales, quienes asistieron a los involucrados y ordenaron el tránsito. Las circunstancias del siniestro continúan siendo materia de investigación.