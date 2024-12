Transportistas revelaron como operaba la playa de camiones clandestina que clausuró el municipio

enlineanoticias.com.ar

Tras la clausura por parte del municipio de una playa de estacionamiento de camiones clandestina que funciona desde hace años, más de 20, en un predio que corresponde al Sindicato de Trabajadores Municipales y que el gremio explotaba, transportistas que guardaban sus vehículos en el lugar hicieron declaraciones periodísticas a Claudia Bilbao y señalaron que, «ayer,a las 10 de la mañana, nos dijeron que teníamos que sacar los camiones de este predio. Nosotros siempre creímos, porque hace 23 años, que dejó el camión acá, que era un predio del municipio.»

En ese sentido el transportista señaló que, «nos dijeron que teníamos que desalojar el predio porque ya no estaba habilitada la playa. Nosotros estábamos pagando al sindicato, al sindicato municipal. Acá había gente de día y gente de noche. El sindicato puso reflectores y puso cámaras de vigilancia y sí, eso es lo que había. Siempre hubo, en estos 23 años, siempre hubo gente. Pero hace, creo como unos 6 meses atrás, que hubo un robo de gomas y los que estaban se fueron, los que estaban cuidando, que eran unos chicos jóvenes que recién habían empezado, se fueron y ahí empezó José Stuppia a tomar posesión poniendo cámaras, reflectores y haciéndose cargo del lugar,» pese a que el sindicato intentó negarlo, aunque un cartel que, este viernes ya no estaba, indicaba que los camioneros tenían que pagar el alquiler en el gremio.

En ese sentido explicaron que, «nosotros le empezamos a pagar a él. Pero bueno, ahora nos encontramos con esta problemática. Fuimos al municipio y al municipio dice que le vendió a Stuppia, le vendió estas 4 manzanas, que son 4 hectáreas, se las vendió a Stuppia y que Stuppia, bueno, ahora la está reclamando como de él.»

Con respecto al funcionamiento de la Playa, un camionero indicó que, «Cuando se la vendieron al sindicato, se la vendieron, sabiendo que había una playa de camiones, sabiendo que hay un taller de metalúrgica ahí y ahora, bueno, encontramos que Stuppia quiere el lugar vacío, o sea, hasta ahora es como que han estado los camiones acá, pero él en realidad quiere el terreno, no quiere un problema, los camiones son un problema.»

Otro camionero señaló que, «nosotros estamos tratando con el municipio, hace ya unos meses, de que reabran una playa municipal que se haga cargo del municipio, porque nosotros tenemos un problema, los camiones no los podemos dejar a la puerta de nuestra casa, no podemos dejarlos acoplados en la vereda, si hay un accidente es un problema legal para nosotros, y aparte hay leyes, a veces hay muchos acá que, por ejemplo, hay muchachos que tienen que no pueden estacionar a la puerta de la casa porque ya le han pintado el cordón de amarillo, molestamos, lo sabemos, entonces esto es que nos quedaba bien.»

Otro transportista explicó que, «hace como 10 años que lo tengo al camión acá, pero ahora no tengo dónde, o sea, está en la calle, no tenemos dónde guardarlo. Queda la deriva ahí. Esperamos que la municipalidad nos dé un lugar dónde guardarlo, dónde dejarlo, porque no tiene estación de servicio, no tiene lugar dónde dejarlo, no hay nada.»

«Pagamos 50.000 pesos por mes, pagamos al sindicato, a Stuppia, a la mutual. Teníamos seguridad, había luces, dentro de todo estábamos resguardados. Lo que pasa es que tampoco lo podemos dejar en la calle porque lo que implica tener un accidente, que ya hubo muchos accidentes, acá por lo menos dentro de todo estaba seguro en ese sentido. Aca hay unos treinta camiones más o menos.»

