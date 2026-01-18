Tras el alejamiento de Marcelo Gadea, Colonias y Cerros se encamina una histórica normalización

Tras la decisión de Marcelo Gadea de alejarse de la conducción de Colonias y Cerros, algo que sucedió el año paso, la institución comienza un proceso histórico de normalización. A la par, se conoció la decisión de participar del Unión Deportiva Regional que se iniciará en febrero.

Días atrás, el Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, convocó a personas asociadas a participar de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Civil y Deportiva Colonias y Cerros.

La Asamblea se llevará a cabo el próximo 16 febrero, con primera convocatoria a partir de las 18 horas y segunda a las 19, en Chacabuco 3110.

Se realizará conforme a los siguientes puntos del día:

1) Elección de dos asociados para firmar el acta de la asamblea;

2) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2021.

3) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2022.

4) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2023.

5) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2024.

6) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2025.

7) Elección de 3 miembros para formar la Junta Escrutadora (art. 17° del Estatuto social).

8) Elección total de los cargos de comisión directiva y Comisión Revisora de Cuentas (art. 17° y 18° del Estatuto social).