Tras un choque un camión derramó gasoil en Mariano Moreno

Un siniestro vial se produjo al mediodía de este martes en el barrio Mariano Moreno de Olavarría, en la intersección de las calles Rufino Fal y Lamadrid.La colisión fue protagonizada por un automóvil y un camión de reparto de la empresa Rígar. A raíz del impacto, el tanque de combustible del camión se rajó, provocando un derrame de gasoil de «muchos litros» sobre la cinta asfáltica.

La importante pérdida del combustible generó una situación de riesgo por el deslizamiento que podía provocar en el tránsito. Por esta razón, debieron intervenir los Bomberos Voluntarios del Cuartel Central, quienes se hicieron presentes en el lugar para esparcir bolsas de cal sobre el gasoil con el fin de mitigar el riesgo.Posteriormente, con la llegada de efectivos policiales, se convocó a personal de Tránsito de la Municipalidad para cortar parcialmente el sector y coordinar las tareas.Las autoridades policiales solicitaron a la comunidad evitar transitar por la zona y, en caso de hacerlo, extremar las precauciones, ya que la calzada se encuentra sumamente resbaladiza hasta que se completen las tareas de remoción del combustible derramado.(En Línea Noticias)