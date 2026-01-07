Trece personas permanecen internadas tras el incendio del geriátrico en el barrio Isaura

El Municipio de Olavarría actualizó la información respecto al siniestro registrado a inicios de semana en una residencia de larga estadía del barrio Isaura.

En total son 13 las personas que se encuentran internadas en distintos centros asistenciales de la ciudad.

Desde el área de Salud del Municipio se detalló que actualmente son 10 los pacientes que permanecen internados en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, de los cuales 4 se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva.

A la par, en María Auxiliadora permanecen 3 personas, una en la Unidad de Terapia Intensiva. En Cemeda ya no quedan pacientes vinculados con el mencionado episodio.