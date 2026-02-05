Tres aprehendidos tras robos en comercios y de una motocicleta

Personal del Comando de Patrulla aprehendió a tres hombres de 26, 19 y 18 años el 4 de febrero de 2026. El procedimiento ocurrió en la intersección de las calles Lavalle y Álvaro Barros.

Los hombres sustrajeron una motocicleta de 110cc luego de dañar los cables de ignición. Al momento de la interceptación, poseían un muñeco de peluche, una caja de bombones, una mochila y una botella de bebida alcohólica.

Un relevamiento policial determinó que estos elementos fueron robados de varios kioscos ubicados en la zona de avenida Colón, entre Brown y avenida Pringles.

Los aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial. Interviene la UFI N° 10 a cargo de la doctora Mariela Viceconte.

(En Línea Noticias)