Tres aprehendidos y un menor herido en el cuello tras una violenta gresca en el centro de Olavarría

Un joven de 15 años resultó herido de arma blanca tras un enfrentamiento ocurrido en la jornada de este domingo en la intersección de General Paz y 25 de Mayo. Por el hecho, la policía aprehendió a tres personas, entre ellas un menor de edad.

El episodio se desencadenó a raíz de un llamado al 911 que alertaba sobre un presunto robo en proceso. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría (CPO) hallaron a un adolescente de 15 años en el interior de una panadería, quien presentaba una herida cortante en la zona del cuello. Según relató la víctima de manera espontánea, la lesión se produjo durante una pelea con tres sujetos que se habían dado a la fuga en dirección a la Avenida Colón.

Una ambulancia del sistema público de salud se hizo presente en el lugar y trasladó al joven herido al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura». Según se informó oficialmente, las lesiones no revisten riesgo de vida.

La aprehensión y el proceso judicial

A partir de las descripciones obtenidas, el personal policial inició un rastrillaje por la zona que culminó en la intersección de Dorrego y España. Allí, los uniformados lograron interceptar a los tres sospechosos: un adolescente de 17 años —quien presentaba un corte en uno de sus brazos— y dos jóvenes de 19 y 20 años.

En el operativo estuvo presente la progenitora del menor de edad aprehendido, quien permaneció al resguardo de su hijo durante el procedimiento. Los tres implicados fueron trasladados a la sede de la Comisaría Primera por razones de jurisdicción.

En el lugar de los hechos trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias de rigor y preservar la escena. La causa fue caratulada como «Lesiones agravadas» y se encuentra bajo la órbita de la UFI N°17, a cargo de la Dra. Viceconte.

