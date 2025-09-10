Tres camiones colisionan en la Ruta 3 sin heridos: uno es de Olavarría

Azul, Buenos Aires. Este miércoles por la tarde, un triple choque en el kilómetro 297 de la Ruta Nacional Nº 3, a la altura de la ciudad de Azul, generó complicaciones en el tránsito, aunque afortunadamente no hubo que lamentar personas heridas.

El siniestro involucró a tres camiones: un Mercedes Benz Atego conducido por Uriel Patricio Bosso (23 años, oriundo de Azul); un Iveco al mando de Alejandro Mauricio Triaro (47 años, de Las Flores); y otro Iveco Tractor guiado por Mariano Horacio Laurenz (45 años, de Olavarría).

Como resultado de la colisión, el Mercedes Benz quedó atravesado en la calzada, lo que interrumpió la circulación y obligó a las autoridades a implementar un operativo de tránsito asistido en la zona. Personal de Vial Azul y de Corredores Viales trabajaron en el lugar hasta la llegada de una grúa para remover el vehículo.

Las autoridades confirmaron que, debido a la ausencia de lesionados, no se instruyeron actuaciones judiciales. (Noticias de Azul)