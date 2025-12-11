Tres heridos tras violento accidente frontal en el camino unión de dos pueblos

enlineanoticias.com.ar

​Un violento accidente frontal se registró en la tarde-noche de este miércoles en el camino conocido como Unión de Dos Pueblos, la traza que conecta las localidades de Sierra Chica y Colonia Hinojo.

​El siniestro ocurrió aproximadamente a la mitad del recorrido cuando un automóvil Fiat 128 impactó de manera frontal contra una camioneta que circulaba en sentido contrario.

​Debido a la violencia del impacto, la camioneta finalizó su recorrido sobre la cuneta, mientras que el Fiat 128 quedó sobre la cinta asfáltica.

​Producto de la colisión, tres personas resultaron heridas: dos ocupantes que viajaban en la camioneta y la persona que conducía el automóvil.

​Todos los lesionados fueron asistidos y trasladados al Hospital Municipal Héctor Cura de la ciudad de Olavarría por ambulancias provenientes del Hospital de Hinojo y de la localidad de Sierra Chica.

​En el lugar del hecho, trabaja personal policial de la Subcomisaría de Sierra Chica asistiendo y organizando el tránsito, mientras que la Policía Científica realiza las pericias correspondientes para determinar las causas del choque.

​El tránsito se encuentra parcialmente interrumpido en la zona. Se ruega a los conductores circular con máxima precaución.

​(En Línea Noticias)