Tres jóvenes aprehendidos por caza ilegal con galgos en un campo de Loma Negra

Tres jóvenes, de 18, 20 y 22 años, fueron aprehendidos este sábado en el establecimiento rural «Los Arrayanes» de la localidad de Durañona, partido de Olavarría, por practicar caza ilegal con perros galgos y matar fauna silvestre protegida.

El personal policial del Puesto de Vigilancia de Santa Luisa interceptó a los tres hombres en el interior del campo mientras realizaban una recorrida de prevención. Los infractores se movilizaban en una camioneta y llevaban consigo seis perros galgos, varias liebres americanas muertas y un avestruz también sin vida.

La aprehensión se realizó al constatar que no contaban con la autorización del propietario del campo para cazar. De inmediato, se les labró una infracción a los artículos 265, 268, 273 (incisos a y k) y 274 de la Ley 10.081/83, conocida como el Código Rural.

Los tres jóvenes fueron notificados de la formación de la causa y quedaron a disposición del Ministerio de Desarrollo Agrario de La Plata, organismo que interviene en este tipo de infracciones.