Tres jóvenes imputados por robo en un autoservicio

En otro procedimiento, la Comisaría Segunda investigó el robo en un autoservicio en las calles Pueyrredón y Amparo Castro. Según la denuncia, tres individuos rompieron el vidrio de la puerta de ingreso y se llevaron mercadería de las góndolas.

Las tareas investigativas llevaron a la policía a un domicilio en la calle Collinet al 3700, donde, con una orden judicial, se recuperaron los elementos robados: un termo Stanley blanco, un vaso térmico Stanley negro, chocolates y galletitas.

Los imputados son tres jóvenes de 18, 14 y 12 años, quienes quedaron a disposición de la UFI N° 17, a cargo de la Dra. Viceconte. Todos fueron notificados por la causa de «Robo».