Trump anunció que Maduro fue capturado

Buenos Aires, 3 enero (NA) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que su par venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado luego que el país norteamericano haya llevado a cabo una ataque a gran escala en territorio sudamericano.

En su publicación, Trump afirmó que “los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro”, y precisó que el mandatario venezolano “fue, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país”.

En este sentido, el republicano sostuvo además que “esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos”, y anticipó que “los detalles se darán a conocer más adelante”.

Trump agregó que “habrá una conferencia de prensa hoy a las 11, en Mar-a-Lago”, donde se ampliará la información sobre el operativo anunciado.

