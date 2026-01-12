“Tu Barrio Recicla” continúa en enero y llega este miércoles a Junín y Collinet

Durante el mes de enero continúan en distintos puntos de Olavarría las jornadas del Programa Municipal “Tu Barrio Recicla”, una iniciativa que busca fortalecer la separación en origen y promover el reciclaje en aquellos sectores de la ciudad que aún no cuentan con recolección diferenciada.

La próxima jornada se desarrollará este miércoles 14 de enero, de 9 a 12 horas, en el sector de Junín y Collinet, con la participación de promotoras ambientales de la Cooperativa Viento en Contra y el acompañamiento de la Coordinación de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo.

En los días previos, las promotoras ambientales recorrieron los barrios cercanos al punto de encuentro para informar a los vecinos y vecinas sobre la actividad e invitarlos a reunir sus materiales reciclables para acercarlos durante la jornada. La propuesta, además, está abierta a toda la comunidad y no se limita únicamente a quienes residen en la zona.

Todo el material recolectado será trasladado a la Planta de Clasificación del Programa GIRO, donde recibirá el tratamiento correspondiente para su recuperación y posterior reincorporación al circuito productivo.

Desde el Municipio explicaron que estas jornadas tienen como objetivo principal fomentar hábitos sustentables, incentivar la separación de residuos en los hogares y ampliar el alcance del reciclaje en distintos barrios de la ciudad.

Durante el año 2025 se llevaron adelante diez jornadas de “Tu Barrio Recicla”, que alcanzaron aproximadamente 40 barrios y 32.000 hogares, consolidando una estrategia de trabajo territorial para promover el cuidado ambiental.

Para más información o consultas, las personas interesadas pueden comunicarse con la Coordinación de Ambiente de la Municipalidad de Olavarría al teléfono 422135 o vía correo electrónico a [email protected].