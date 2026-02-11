Un auto embistió a una bicicleta

Este miércoles se produjo un siniestro vial en la intersección de las calles Giovanelli y Aguilar, donde colisionaron un automóvil Ford Ka y una bicicleta.

El vehículo era conducido por un joven que se desempeña en el Comando de Patrullas Olavarría (CPO), mientras que en el rodado menor circulaba una mujer.

Como consecuencia del impacto, una ambulancia del Hospital Municipal concurrió al lugar y trasladó a la mujer al centro asistencial para recibir atención médica.

No se informaron oficialmente, hasta el momento, detalles sobre la gravedad de las lesiones.