Un auto se incendió frente a Ferro: cuantiosas pérdidas materiales

En la tarde de este miércoles, un automóvil Renault Clio conducido por una mujer se incendió en la calle Balcarce y Pringles, lo que generó la intervención de una dotación de bomberos del Cuartel Central de Olavarría.

El fuego se originó en el interior del motor y rápidamente se propagó al resto del vehículo, provocando la destrucción total del rodado. A pesar de la violencia del siniestro, la conductora no sufrió heridas, aunque sí un bombero resultó con una torcedura en uno de sus pies.

En el operativo trabajó la Unidad N° 30 de Bomberos Voluntarios y personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, que además interrumpió y asistió el tránsito en la zona para garantizar la seguridad de quienes circulaban por allí.

Las pérdidas materiales fueron totales, aunque afortunadamente no hubo que lamentar consecuencias mayores para la conductora.