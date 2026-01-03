“Un avance decisivo contra el narcoterrorismo”: el comunicado del Estado argentino sobre Venezuela

El Gobierno de la República Argentina difundió un comunicado oficial en el que se pronunció sobre los acontecimientos recientes ocurridos en Venezuela, tras acciones encabezadas por el Gobierno de los Estados Unidos que, según se indicó, “derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro”.

En el texto, el Ejecutivo argentino afirmó que “valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno”, y sostuvo que esos hechos representan “un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región”.

En ese marco, el comunicado recordó que Nicolás Maduro es señalado como “líder del Cartel de los Soles”, organización que fue “declarada como terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto”.

El Gobierno argentino expresó además que confía en que esta situación “abra una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos”, y que ponga fin a “la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario”.

Asimismo, manifestó su apoyo a que “las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo venezolano en las elecciones celebradas en 2024, incluido el presidente electo Edmundo González Urrutia, puedan finalmente ejercer su mandato constitucional conforme a la voluntad popular expresada en las urnas”, destacando también “el liderazgo de María Corina Machado en la defensa de la democracia y la libertad en Venezuela”.

Finalmente, el comunicado reafirmó que la Argentina mantiene “su firme compromiso y plena disposición para lograr, por todos los medios a su alcance, el pleno retorno de la institucionalidad, la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela”, y recordó que el régimen venezolano es “internacionalmente responsable por la integridad física y la seguridad personal del ciudadano argentino Nahuel Gallo”, reclamando “su inmediata liberación”.