Un camión volcó en la Ruta 3

Fuente y foto: Noticias de Azul

En horas de la tarde de este miércoles se registró un siniestro vial en el kilómetro 275 de la Ruta Nacional Nº 3, donde un camión protagonizó un vuelco.

En el vehículo viajaban dos ocupantes. Uno de ellos quedó atrapado en la cabina y fue rescatado por personal de Bomberos Voluntarios de Cacharí, para luego ser trasladado al Hospital Municipal de Azul.

En el lugar trabajaron efectivos de Vial Azul y agentes de Corredores Viales, quienes asisten en las tareas de seguridad y ordenamiento del tránsito.