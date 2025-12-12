Un caso sospechoso de Coqueluche: realizarán un bloqueo este lunes

El municipio de Olavarría pondrá en marcha un bloqueo epidemiológico el próximo lunes 15 de diciembre tras la detección de un caso sospechoso de coqueluche, también conocida como tos convulsa. La medida preventiva se enmarca en un contexto de aumento sostenido de la enfermedad a nivel nacional y provincial durante 2025.

El dispositivo de rastreo se realizará a partir de las 10 horas en la zona comprendida por las avenidas Ituzaingó y Avellaneda, y las calles Rendón y Junín.

La acción será coordinada por la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, la Residencia de Epidemiología, el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche, la Residencia de Medicina General y Atención Primaria de la Salud.

Se tratará de un dispositivo puerta a puerta, con el objetivo de controlar los síntomas de las personas y verificar el esquema de vacunación. En caso de constatar la falta de alguna dosis, se realizará la aplicación en el momento. El personal a cargo estará debidamente identificado.

Aumento de casos a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires

El caso sospechoso en Olavarría se presenta en medio de un panorama de alerta sanitaria en todo el país. Según los últimos reportes del Ministerio de Salud de la Nación, en lo que va del año 2025 ya se han registrado más de 765 casos confirmados de coqueluche en Argentina, superando los registros de años anteriores, incluso triplicando las cifras de 2023.

La enfermedad, que afecta especialmente a lactantes, ha provocado lamentablemente 7 fallecimientos en menores de dos años en lo que va del año, siendo la mayoría de los casos bebés sin antecedentes de vacunación o cuyas madres no recibieron la vacuna durante el embarazo. En la última semana notificada, se registraron 77 nuevos casos en el país.

En la provincia de Buenos Aires, la situación también generó una alerta epidemiológica. Durante el segundo semestre de 2025, el número de casos semanales creció de una mediana de cinco a doce casos semanales, mostrando un crecimiento sostenido de la circulación del patógeno. Las autoridades bonaerenses han manifestado preocupación por las bajas coberturas de vacunación en varias regiones sanitarias, lo que pone en riesgo a la población infantil.

Recordatorio clave: la vacunación es la principal herramienta

Ante este escenario, el municipio de Olavarría reitera a la comunidad la importancia de regularizar esquemas y cumplir estrictamente con el calendario de vacunación de niños y niñas.

La coqueluche es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa y su prevención se logra fundamentalmente a través de la vacunación oportuna.

(En Línea Noticias)