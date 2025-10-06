Un ciclista herido tras colisionar contra un colectivo en Colón y Leal

​Un joven ciclista debió ser trasladado al Hospital Municipal Doctor Héctor Cura luego de colisionar contra una unidad de la empresa Tubus (Línea 501) en la mañana de este lunes en la intersección de las calles Colón y Leal.

​El siniestro ocurrió en la mañana de hoy y, a raíz del impacto, la víctima sufrió lesiones. Fue asistido en el lugar por una ambulancia del Servicio de Salud Pública y posteriormente trasladado a la Guardia del Hospital Municipal para recibir atención médica por parte del personal de salud.

​Debido a las tareas de los servicios de emergencia y pericias, el tránsito en la Avenida Colón se encuentra desviado a la altura de calle Luis Piedra Buena en dirección a Urquiza y parcialmente interrumpido en calle Leal.

​En el lugar trabaja personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría.

​(En Línea Noticias)