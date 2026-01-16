Un ciclista herido tras un siniestro vial

Un ciclista resultó herido este viernes tras un accidente de tránsito registrado en la intersección de avenida Colón y Corrientes.

En el hecho tomaron parte una camioneta una camioneta pick up Ford Ranchero, conducida por un hombre de 36 años que impactó contra una bicicleta rodado 29 que era guiada por un hombre de 51 años.

Como consecuencia del choque, el ciclista sufrió una fractura en la pierna izquierda, a la altura de la tibia. En el lugar se hizo presente una ambulancia del sistema público de salud, cuyo personal médico dispuso el traslado del herido al Hospital Municipal en código verde.

La escena del accidente fue preservada para la realización de las pericias correspondientes, con intervención de Policía Científica. Tanto los vehículos involucrados como las actuaciones fueron remitidos a la seccional policial con jurisdicción en la zona.

El hecho fue caratulado como lesiones culposas y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial de Azul, que continúa con la investigación para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.