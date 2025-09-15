Un festejo del Día de las Infancias a pura diversión en Olavarría

Imágenes de Mauricio Latorre

Olavarría, 14 de septiembre. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (@stmo_olav) celebró hoy el Día de las Infancias con un evento multitudinario y lleno de alegría en el Complejo Sindical Recreativo. La jornada, que se extendió desde las 14 hasta las 18 horas, ofreció a los más pequeños y a sus familias una tarde inolvidable con diversas actividades y sorpresas.

Desde temprano, familias enteras se acercaron al predio, facilitadas por el servicio de micros que partió desde el centro. El ambiente festivo se sintió en cada rincón, donde los niños disfrutaron de una amplia variedad de propuestas. Hubo deliciosas facturas y golosinas, refrescantes gaseosas y, para la diversión de todos, inflables y la posibilidad de jugar con globos.

La creatividad también fue protagonista, con un sector dedicado a maquillaje artístico y los más variados disfraces, que permitieron a los chicos transformarse en sus personajes favoritos. El evento se vivió como una verdadera fiesta, cumpliendo con la promesa de «muchas cosas más».

Las imágenes y videos capturados por Mauricio Latorre dan testimonio de la gran convocatoria y de los rostros de felicidad que se vieron durante toda la tarde. La jornada fue un éxito total, reafirmando el compromiso del sindicato con la comunidad y el bienestar de las familias municipales.