Un grupo de ciclistas de Olavarría unirá la cordillera con el mar en la Patagonia

Un grupo de ciclistas veteranos de Olavarría realizará una travesía de 843 kilómetros durante los primeros días de febrero de 2026. El recorrido comenzará en la localidad de Cholila, provincia de Chubut, y finalizará en Playa Unión, Rawson, conectando la zona cordillerana con el Océano Atlántico.

La delegación está integrada por los ciclistas Gustavo Parejas, Carlos Díaz, Pablo Rodríguez Páez, Raúl Amescua y Eduardo Schwab. Los protagonistas cuentan con experiencia previa en múltiples cruces de la cordillera de los Andes y viajes de cicloturismo en puntos como los Valles Calchaquíes, Mendoza, Córdoba y la provincia de Buenos Aires.

Carlos Díaz, integrante del grupo, explicó que el trayecto se organizó en etapas diarias de entre 80 y 100 kilómetros, cuya extensión dependerá de los puntos habilitados para el acampe y el abastecimiento de víveres.

El itinerario previsto incluye el paso por el Parque Nacional Los Alerces y la ciudad de Trevelin. Desde allí, los ciclistas tomarán la Ruta Provincial 12 para atravesar la estepa patagónica, pasando por parajes como Gualjaina, Piedra Cuadrada, Paso del Sapo y Paso de Indios. Posteriormente, empalmarán con la Ruta Nacional 25 hacia la Villa del Dique Florentino Ameghino, para finalmente arribar a la costa atlántica en Playa Unión.

Esta no es la primera travesía de estas características que realiza el grupo; anteriormente concretaron un viaje desde Malargüe hasta la localidad de Iloca, en Chile, uniendo la cordillera con el Océano Pacífico.