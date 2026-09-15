Un joven fue aprehendido tras amenazar a vecinos con un revólver con pedido de secuestro

​Un joven de 20 años fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas en la calle 19 al 3200, luego de amenazar de muerte con un arma de fuego a varias personas en el lugar.

​El hecho se desencadenó tras un llamado al servicio de emergencias 911. Al arribar los efectivos policiales, el sujeto intentó descartar el armamento arrojándolo al techo de una vivienda de la zona. Se trataba de un revólver calibre 22 que contenía tres municiones intactas.

​Posteriormente, al cursar los datos del arma por el sistema informático, se constató que poseía un pedido de secuestro activo desde el 7 de diciembre de 2009 en el marco de una causa por «Robo», con intervención de la UFI N° 19.

​El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Primera. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, a cargo del fiscal Christian Urlezaga, bajo las actuaciones caratuladas «Amenazas calificadas, infracción al artículo 189 bis del Código Penal y secuestro activo».