Un joven imputado por encubrimiento y una moto de Tandil recuperada

En el marco de un operativo de prevención de delitos, personal de la Comisaría Segunda de Olavarría detuvo a un joven de 19 años que circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro activo.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Urquiza y Álvaro Barros, donde los agentes interceptaron al conductor de una motocicleta Honda CB Twister 250. Al verificar los datos del vehículo a través del sistema informático, constataron que pesaba sobre él un pedido de secuestro.

El joven, cuya identidad no fue revelada, fue trasladado a la seccional para realizar las diligencias legales correspondientes bajo la carátula de «Encubrimiento». La causa está a cargo de la UFI de Tandil, con intervención del Dr. Luis Piotti.

La motocicleta fue secuestrada y será remitida a la ciudad de Tandil, lugar donde había sido robada.