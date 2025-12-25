Un joven resultó herido de arma blanca en el inicio de La navidad en Olavarría

Pese a que no se registraron intervenciones de gravedad por parte de los servicios de emergencia en la vía pública, el inicio de los festejos de Navidad en Olavarría se vio empañado por un episodio de violencia entre adolescentes y el uso de pirotecnia sonora, pese a las prohibiciones vigentes.

El hecho más relevante ocurrió alrededor de las seis de la mañana en la intersección de las calles Lavalle y José Luis Torres. Allí, una joven de 16 años y un chico de 17 protagonizaron una fuerte discusión. Según trascendió, ambos mantenían una relación previa. En medio del altercado, la adolescente agredió al joven con un arma blanca. El herido fue trasladado de inmediato al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura», donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve.

Festejos y controles

La actividad nocturna se concentró principalmente en tres eventos autorizados: un establecimiento gastronómico en Pueblo Nuevo, el predio de la Sociedad Rural y un sector en la zona de Circunvalación y Colón. No obstante, el Parque Mitre volvió a ser el punto de encuentro elegido por gran cantidad de grupos de jóvenes que se reunieron tras el brindis de medianoche.

En cuanto a la seguridad vial, desde la Dirección de Protección Ciudadana se informó que se realizaron seis controles de alcoholemia, los cuales arrojaron resultados negativos en su totalidad.

Por otro lado, la policía debió intervenir de manera preventiva en la zona céntrica debido a algunas confrontaciones entre grupos de personas, aunque las mismas fueron desactivadas sin que pasaran a mayores.

Pirotecnia sonora

Un punto crítico de la jornada fue el incumplimiento de la ordenanza municipal que prohíbe la comercialización y detonación de pirotecnia de alto impacto sonoro. Vecinos de diversos barrios reportaron estallidos desde las 0 horas y durante las primeras horas de la madrugada. Hasta el momento, no se han informado contravenciones ni actas de infracción labradas por estas detonaciones. (En Línea Noticias)