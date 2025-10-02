Un Juez de Azul le pide al Municipio fundamentos de por qué pretende poner en reserva una demanda contra una empresa local

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo de Azul, Pablo Gabriel Quaranta le exigió a la Municipalidad de Olavarría que fundamente su pedido de reservar las actuaciones que se llevan adelante en el marco de una de las demandas que el Estado local le realizó a la empresa Mariano Mauro Escobedo.

La demanda que el Municipio entabló contra la empresa está vinculada a la no finalización y abandono de la obra de reforma y ampliación de la Escuela Técnica N° 1 durante la gestión Galli.

La demanda se inicio en marzo de este 2025 y En Línea Noticias dio a conocer detalles de la misma dado que todo lo que de allí surge es de interés público para la comunidad toda vez que lo que la comuna pretende cobrar es dinero que integra el patrimonio de los olavarrienses.

El 15 de septiembre pasado, a través de sus abogados, la Municipalidad de Olavarría se presentó en el expediente y le peticionó al Juez Quaranta: «Habiendo tomado las presentes actuaciones estado publico y a los fines de resguardar los intereses de las partes involucradas, por medio del presente vengo a solicitar la reserva de los presentes actuados debiendo quedar limitado su acceso y conocimiento a las partes y sus respectivos letrados patrocinantes y/o a quien V.S. considere pertinente dar formal intervención.»

La formulación llevada adelante por el estado municipal coincide con una similar que realizaron ante el Tribunal de Trabajo N° 1 de Olavarría. En este último caso, el juez Guillermo López Arévalo casi de manera instantánea ordenó pasar el expediente a «privado» o «reservado». En este caso es la presentación judicial en la que la Municipalidad busca quitar la tutela sindical de Marcelo Díaz, integrante de la directiva del STMO.

A diferencia de lo que sucedió en Olavarría, el Juez de Azul Pablo Quaranta exigió algunas otras cosas a Municipio antes de resolver su pedido.

Al pedido del Municipio el Quaranta dijo: «Atento el carácter público de las actuaciones, expresados fundadamente (sic) los motivos de lo solicitado se proveerá conforme a derecho.»

Quedará en manos ahora del Municipio convencer al Juez y fundar el pedido de reservar el expediente.

La demanda

La empresa «Mariano Mauro Escobedo» deberá rendir cuentas en la justicia por incumplir distintos contratos con la Municipalidad de Olavarría.

En marzo de este año, el Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Asuntos Legales, inició una demanda contra la firma Mariano Mauro Escobedo por casi 60 millones de pesos debido a que la empresa incumplió y no terminó la Reforma y ampliación de la Escuela Técnica N° 1 del barrio CECO.

Al igual que las TUVI, la obra en este establecimiento educativa fue iniciada y nunca terminada por la administración de Ezequiel Galli.

A esos casi 60 millones de pesos de la demanda, la empresa – en caso que así lo determine la justicia – deberá pagar intereses y costas del proceso.

Al igual que en el caso de las TUVI, el Municipio reseña en la demanda una serie de incumplimientos que llevó adelante la empresa mientras estuvo a cargo de la misma.

La Municipalidad de Olavarría rescindió el contrato con la empresa en abril de 2023 y además aplicó sanciones, según se lee en la demanda que ya tramita en la sede del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Azul.

El contrato se rescindió a través del Decreto Nº 2260/23 y ahí mismo se aplicaron multas por más de 10 millones de pesos.

«El contratista incurrió en el incumplimiento de las obligaciones asumidas contractualmente, consistentes en el abandono total y continuado de la obra adjudicada oportunamente, el incumplimiento de los plazos contractuales en lo que respecta al avance de obra y terminación, haber procedido a la ejecución de la obra con lentitud y con entera inobservancia de las tareas a su cargo y de las observaciones realizadas por mi mandante a través de sus representantes técnicos», dice la demanda reseñando gran parte de los motivos por los cuales la administración Wesner lleva a esta empresa a la Justicia.

Algunos de los incumplimientos

Respecto de la obra de la Escuela Técnica del barrio CECO tanto en el ámbito administrativo como en la demanda se mencionan los siguientes incumplimientos:

1. De Orden de Servicio Nº14 de fecha 23 de agosto de 2022, por medio de la cual se solicitó al contratista incrementar materiales y mano de obra para adecuarse a la curva de inversión proyectada, otorgándose un plazo de ejecución de 48hs. para su cumplimiento y que fuera suscripta por Mariela Santa Cruz en representación del adjudicatario de la obra y el entonces Inspector de la Obra.

2. De Orden de Servicio Nº15 de fecha 07 de septiembre de 2022, por medio de la cual se notifico al contratista sobre el faltante de materiales en la obra que genera un atraso en su ejecucion, quedando emplazado a cumplir con los requerimientos en un plazo de 24 hs. y que fuera suscripta por Susana H. Bairo (Ingeniera en Construcciones) en representación del Sr. Escobedo Mariano Mauro y el entonces Inspector de la obra.-

3. De Orden de Servicio Nº17 de fecha 09 de septiembre de 2022, por medio de la cual se comunica y notifica al adjudicatario que habiéndose efectuado una inspección en la obra de referencia se advierte la presencia de tres personas que carecen de los materiales para avanzar con las tareas; que fuera suscripta por Susana H. Bairo (Ingeniera en Construcciones) en representación del Sr. Escobedo Mariano Mauro y el entonces Inspector de la obra.-

4.- Mediante Acta de constatación de fecha 16 de enero de 2023, se verifica el abandono de la obra la que se encontraba cerrada, sin movimiento o personal alguno.-

5. La designación del Arquitecto Nicolás Marino como Representante Técnico de la Obra sin tener el visado del Colegio correspondiente;

6.- De Orden de Servicio Nº24 de fecha 28 de marzo de 2023, donde se comunica y notifica al contratista respecto de la falta de avance de la obra por falta de materiales y personal al efecto solicitándose la inmediata incorporación del personal pertinente y los insumos necesarios para su avance y finalización.

La obra – dice la demanda – fue abandonada por el contratista cuando presentaba alrededor de un 44% de avance.

Qué reclama el Municipio

Según se detalla, por la obra de la Técnica del Barrio CECO, el Municipio reclama que la empresa pague el saldo pendiente de pago en concepto de Multas, el Anticipo Financiero y al monto que demandó la finalización de la obra adjudicada.

En concepto de las dos multas el Municipio pretende cobrar $4.424.322,06 y $ 6.569.948,73. Además la comuna pretende cobrar 8.862.086,49 millones por las certificaciones pendientes.

Por el concepto de anticipo financiero la comuna quiere cobrar 4.678.935,30 millones de pesos.

Al mismo tiempo se desprende de la demanda que el Municipio debió pagar 42.985.703,72 millones para terminar la obra abandonada, y por esa razón también requiere que la justicia disponga de ese pago.

Sobre este último punto, dice el Municipio que la empresa Escobedo: «resulta principal obligado a la suma reclamada en virtud de resultar adjudicatario de la obra “Reforma y Ampliación en Escuela Técnica Nº1 – Barrio Ceco” en el marco de la Licitación Publica Nº1/22, por el incumplimiento de las obligaciones asumidas contractualmente, abandono de la obra y falta de ejecución conforme fuera convenido lo que ha llevado a mi mandante a tener que adoptar las medidas pertinentes para cubrir las pérdidas ocasionadas y/o la terminación de la obra respectiva. Conforme fuera expuesto se encuentra por demás acreditado la falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista –aquí demandado- quien corresponde sea condenado a resarcir los perjuicios ocasionados a mi mandante así como también el saldo pendiente de pago en concepto de Multas y Anticipo Financiero todo ello con más los intereses que pudieran corresponder»