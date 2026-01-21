Un menor armado fue interceptado por la Policía

Un llamado al 911 activó este martes un rápido despliegue policial en la zona de Montesano y Necochea, donde efectivos del Comando de Patrullas terminaron interceptando a un adolescente de 15 años que circulaba armado por la vía pública.

Al arribar al lugar, los uniformados identificaron al menor y, tras una requisa preventiva, constataron que llevaba consigo un revólver calibre 38. El arma, que no presentaba numeración ni marca visible, fue secuestrada en el lugar por razones de seguridad.

Ante la gravedad de la situación, se iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula “Infracción al artículo 189 bis del Código Penal”. Una vez cumplidos los pasos procesales correspondientes, el adolescente fue puesto a disposición de la Justicia y posteriormente entregado a un adulto responsable.

La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 7