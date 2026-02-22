Un motociclista herido tras un fuerte choque en Pueblo Nuevo

Un siniestro vial se produjo este domingo en la intersección de las calles Ayacucho y Dorrego, en el barrio Pueblo Nuevo. El hecho involucró a una motocicleta de 110 cc, un automóvil Honda y un Chevrolet Corsa que se encontraba estacionado.

La colisión ocurrió cuando la moto, conducida por un hombre, impactó contra el lateral del Honda. Producto del choque, el automóvil perdió el paragolpes delantero. Tras el impacto inicial, la motocicleta se deslizó por la calzada y golpeó a un Chevrolet Corsa que estaba detenido en el sector.

Una ambulancia del Hospital Municipal concurrió al lugar y trasladó al motociclista al centro de salud para su evaluación. En el sitio trabajó personal policial del CPO para ordenar la circulación y realizar las tareas de rigor.