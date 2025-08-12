Dos motociclistas heridos tras una colisión con un auto

Dos motociclistas tuvieron que ser trasladados al Hospital Municipal de Olavarría a raíz de las heridas sufridas en una colisión que se produjo en Roque Sáenz Peña y Avenida Ituzaingó alrededor de las 19.30 horas.

Allí colisionaron un auto marca Volkswagen Voyage con una moto 60 centímetros cúbicos marca Daelin 60, conducida por un hombre y que acompañaba una mujer de 22 años, quienes tuvieron que ser trasladados al Hospital Municipal en principio con heridas leves, de acuerdo a lo que se informó.

Trabaja en el lugar personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, con tránsito asistido y no interrumpido por Avenida Ituzaingó, en dirección a Sarmiento.